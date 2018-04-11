Esad, 'Suriye düşmanlarının temel silahını' açıkladı

Görüşmede Esad, milleti hedef alan saldırılarda düşmanların temel silahlarının tekfircilik, ayrılık ve fitnenin yanı sıra aynı bölge halkları arasında ideolojik ve dini ayrışmalar teşkil etmek olduğuna dikkat çekti.
Esad, Batı ülkeler ile müttefiklerinin bölge halklarını parçalayıp zayıflatma ve sömürmelerine izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.
'ÜMMETİN BİRLİĞİ KONFERANSI'NIN ŞAM'DA DÜZENLENMESİ, SURİYE'YE DESTEĞE VURGU'
Konferans katılımcıları da Ümmetin Birliği Konferansı’nın başkent Şam’da düzenlenmesinin, muhtelif ülkelerden din adamlarının Suriye’ye desteklerini vurgulama amaçlı olduğunu dile getirdi. Heyet üyeleri, Suriye’nin özellikle bu süreç içinde ABD ve müttefiklerinin tehditlerine karşı büyük bir cesaretle mücadele ettiğini kaydettiler.
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