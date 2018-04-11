Esad, 'Suriye düşmanlarının temel silahını' açıkladı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye düşmanlarının temel silah olarak aşırılık propagandasını ve aynı toplumun üyeleri arasında dinler arası çatışma çıkarmayı gösterdi.

© AP Photo/ Hassan Ammar Esad: Suriye'nin birliğini bozmaya yönelik planlara karşı koyacağım

Suriye Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Esad bugün, başkent Şam’ın ev sahipliğini yaptığı ve Türkiye dahil çok sayıda İslam ülkesinden din adamlarının katıldığı Ümmet Birliği Konferansı katılımcılarından oluşan bir heyeti kabul etti.

Görüşmede Esad, milleti hedef alan saldırılarda düşmanların temel silahlarının tekfircilik, ayrılık ve fitnenin yanı sıra aynı bölge halkları arasında ideolojik ve dini ayrışmalar teşkil etmek olduğuna dikkat çekti.

Esad, Batı ülkeler ile müttefiklerinin bölge halklarını parçalayıp zayıflatma ve sömürmelerine izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

'ÜMMETİN BİRLİĞİ KONFERANSI'NIN ŞAM'DA DÜZENLENMESİ, SURİYE'YE DESTEĞE VURGU'

Konferans katılımcıları da Ümmetin Birliği Konferansı’nın başkent Şam’da düzenlenmesinin, muhtelif ülkelerden din adamlarının Suriye’ye desteklerini vurgulama amaçlı olduğunu dile getirdi. Heyet üyeleri, Suriye’nin özellikle bu süreç içinde ABD ve müttefiklerinin tehditlerine karşı büyük bir cesaretle mücadele ettiğini kaydettiler.