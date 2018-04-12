Rusya: ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa’yı Suriye’deki eylemlerini desteklemeye zorlayabilir

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Şerin, ABD’nin Suriye’de müttefik görünümünde bir kalabalığa ihtiyacı olduğunu, bu nedenle Washington’ın Almanya, İngiltere ve Fransa’yı eylemlerini desteklemeye zorlayabileceğini söyledi. Şerin, ABD’nin Fransa İmpartoru Napolyon Bonaparte gibi davranacağını belirtti.

Sputnik’e konuşan Aleksandr Şerin, ABD’nin Almanya, İngiltere ve Fransa’yı Suriye’deki eylemlerini desteklemeye zorlayabileceğini ifade etti.

Şerin “ABD kaynaklarını harcamamak, askerlerini öldürtmemek ve onlar yüzünden teçhizatlarını kaybetmemek için elbette bu üç Avrupa ülkesini kendine çekmeye çalışacak. Fakat bu arada elbette onlarla başkalarının eliyle savaşmak ister” dedi.

‘ABD, NAPOLEON GİBİ DAVRANACAK’

Şerin, ABD’nin Rusya ile açık bir çatışmaya girmeye çalışmayacağını, ancak Rusya’nın çıkarlarının etkilenmesi halinde Washington’ın bundan müttefiklerini suçlayacağını kaydetti.

Şerin “ABD’nin daha sonradan hiçbir sorumluluğu üstlenmeyip, her şeyi üzerine yıkabileceği bir kalabalığa ihtiyacı var. İşine yarayacak bir şey olursa Napolyon Bonaparte gibi ABD de ‘Bunu ben kazanmıştım’ diyecek. Bir mağlubiyet söz konusu olursa da suçu Napolyon gibi generallerin üzerine yıkacak” ifadelerini kullandı.