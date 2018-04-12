'ABD, Suriye'de Rusya'dan kapitülasyon istiyor'

'TRUMP'I SADECE RUSYA'NIN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ MEMNUN EDER'
Dolayısıyla Trump'ın Suriye'yi saldırıyla, Rusya'yıysa yaptırımlarla tehdit etmekten başka şansı bulunmadığını kaydeden Glazunov, "ABD Başkanı'nı sadece Rusya'nın vereceği kapitülasyonlar ve Rusya'nın Suriye'den tamamen çekilmesi memnun eder. Ancak elbette böyle bir şey olmayacak. Rusya Devlet Başkanı Putin, jeopolitik sorunları çözebileceğini gösterdi" diye konuştu.
'RUSYA, SALDIRIYI YANITSIZ BIRAKMAYACAK'
'RUSYA'NIN TAVİZ VERİP VERMEYECEĞİNİ GÖRMEK İSTİYORLAR'
"ABD basını, Washington'un Suriye'ye nasıl ve hangi füzelerle saldıracağı konuşuluyor. Bu, aleni bir korkutma yöntemi. Rusya'nın korkup birtakım tavizler verip vermeyeceğini kontrol ediyorlar. Ancak Rusya, tam teşekküllü bir küresel aktör ve dostlarını zor anlarında yalnız bırakmayacağını gösterdi."
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