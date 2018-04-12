'ABD, Suriye'de Rusya'dan kapitülasyon istiyor'

Rus uzman Oleg Glazunov, ABD'nin Suriye'de Rusya'dan birtakım kapitülasyonlar istediğini ancak bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi.

© AP Photo/ Andrew Harnik Beyaz Saray: Trump kimyasal saldırıdan Rusya ve Suriye'yi sorumlu tutuyor

ABD'nin son günlerdeki Suriye tutumunu Sputnik'e değerlendiren dış politika uzmanı Oleg Glazunov, "Başkan Donald Trump, Rusofobik söylemleriyle kendini köşeye sıkıştırdı. Artık geri adım da atamaz. Zira bu durumda, seçmenlerinin gözünde Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Rusya ile ilişkilerde geri adım atan ilk başkan olacak" dedi.

'TRUMP'I SADECE RUSYA'NIN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ MEMNUN EDER'

Dolayısıyla Trump'ın Suriye'yi saldırıyla, Rusya'yıysa yaptırımlarla tehdit etmekten başka şansı bulunmadığını kaydeden Glazunov, "ABD Başkanı'nı sadece Rusya'nın vereceği kapitülasyonlar ve Rusya'nın Suriye'den tamamen çekilmesi memnun eder. Ancak elbette böyle bir şey olmayacak. Rusya Devlet Başkanı Putin, jeopolitik sorunları çözebileceğini gösterdi" diye konuştu.

'RUSYA, SALDIRIYI YANITSIZ BIRAKMAYACAK'

Rusya'nın kimseye saldırmayacağını ancak Suriye'ye yönelik bir saldırıyı da yanıtsız bırakmayacağı uyarısında bulunduğunu anımsatan Glazunov, sözlerini şöyle sürdürdü:

'RUSYA'NIN TAVİZ VERİP VERMEYECEĞİNİ GÖRMEK İSTİYORLAR'

"ABD basını, Washington'un Suriye'ye nasıl ve hangi füzelerle saldıracağı konuşuluyor. Bu, aleni bir korkutma yöntemi. Rusya'nın korkup birtakım tavizler verip vermeyeceğini kontrol ediyorlar. Ancak Rusya, tam teşekküllü bir küresel aktör ve dostlarını zor anlarında yalnız bırakmayacağını gösterdi."