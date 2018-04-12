Kayıt
02:02 12 Nisan 2018
Ankara+ 9°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    ABD-Rusya-bayrak

    'ABD, Suriye'de Rusya'dan kapitülasyon istiyor'

    © REUTERS/ Pierre Albouy
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Rus uzman Oleg Glazunov, ABD'nin Suriye'de Rusya'dan birtakım kapitülasyonlar istediğini ancak bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi.

    Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Sanders
    © AP Photo/ Andrew Harnik
    Beyaz Saray: Trump kimyasal saldırıdan Rusya ve Suriye'yi sorumlu tutuyor
    ABD'nin son günlerdeki Suriye tutumunu Sputnik'e değerlendiren dış politika uzmanı Oleg Glazunov, "Başkan Donald Trump, Rusofobik söylemleriyle kendini köşeye sıkıştırdı. Artık geri adım da atamaz. Zira bu durumda, seçmenlerinin gözünde Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Rusya ile ilişkilerde geri adım atan ilk başkan olacak" dedi.

    'TRUMP'I SADECE RUSYA'NIN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ MEMNUN EDER'

    Dolayısıyla Trump'ın Suriye'yi saldırıyla, Rusya'yıysa yaptırımlarla tehdit etmekten başka şansı bulunmadığını kaydeden Glazunov, "ABD Başkanı'nı sadece Rusya'nın vereceği kapitülasyonlar ve Rusya'nın Suriye'den tamamen çekilmesi memnun eder. Ancak elbette böyle bir şey olmayacak. Rusya Devlet Başkanı Putin, jeopolitik sorunları çözebileceğini gösterdi" diye konuştu.

    'RUSYA, SALDIRIYI YANITSIZ BIRAKMAYACAK'

    ABD'nin Suriye'de görevli bir askeri
    © AP Photo/ Hussein Malla
    'ABD, Suriye’de Rusya’yı suçlayabileceği bir ortam oluşturuyor’
    Rusya'nın kimseye saldırmayacağını ancak Suriye'ye yönelik bir saldırıyı da yanıtsız bırakmayacağı uyarısında bulunduğunu anımsatan Glazunov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    'RUSYA'NIN TAVİZ VERİP VERMEYECEĞİNİ GÖRMEK İSTİYORLAR'

    "ABD basını, Washington'un Suriye'ye nasıl ve hangi füzelerle saldıracağı konuşuluyor. Bu, aleni bir korkutma yöntemi. Rusya'nın korkup birtakım tavizler verip vermeyeceğini kontrol ediyorlar. Ancak Rusya, tam teşekküllü bir küresel aktör ve dostlarını zor anlarında yalnız bırakmayacağını gösterdi."

    İlgili konular:

    Rusya: ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa’yı Suriye’deki eylemlerini desteklemeye zorlayabilir
    Rusya ve ABD’nin Suriye’de hangi silahları kullanabileceği açıklandı
    Rusya: ABD’nin Suriye’ye saldırması koalisyonun askeri suçu olur
    Etiketler:
    Rusya-ABD İlişkileri, Vladimir Putin, Donald Trump, Oleg Glazunov, Suriye, Rusya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya Hava Kuvvetleri'nin Zafer Günü provası
    Rus Hava Kuvvetleri’nin 9 Mayıs provasından etkileyici kareler
    Karikatür
    ABD Dışişleri: Duma’da kimyasal maddenin kullanıldığından eminiz, ama tam olarak ne kullanıldığını bilmiyoruz
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam