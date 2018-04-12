Husiler Suudi Arabistan'a 3 balistik füze fırlattı

Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a fırlatılan 3 balistik füzenin havada imha edildiği, ayrıca Husilere ait 2 insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser Husiler Riyad'a balistik füze fırlattı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Yemen'deki Husiler tarafından gerçekleştirilen balistik füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini belirtti.

Maliki, başkent Riyad ile Necran ve Cazan kentlerini hedef alan 3 füzenin havada imha edildiğini aktardı.

Albay Maliki ayrıca, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Ebha Havalimanı ile Cazan kentine hedefli Husilere ait 2 insansız hava aracının havalimanının savunma sistemi tarafından düşürüldüğü bilgisini verdi.