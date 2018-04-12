Netanyahu'dan İran'a: Kararlılığımızı test etmeyin

Netanyahu, Batı Kudüs'teki Yad Vaşem'de (Soykırım Müzesi) 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Yahudilerin anısına düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, İran'a tehditler savurdu.
Netanyahu, İran'ın hem İsrail'i hem de tüm dünyayı tehdit ettiğini öne sürerek, "İran yöneticilerine bir mesajım var: İsrail'in kararlılığını test etmeyin" değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün akşam Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu daha istikrarsız hale getirecek eylemlerden kaçınması çağrısında bulunmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı hafta başında İsrail'e ait iki F-15 savaş uçağının Suriye hava sahasına girmeden T-4 hava üssüne 8 füze attığını açıklamıştı.
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