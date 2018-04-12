Uydu görüntülerine göre Rus gemileri Tartus’taki üsten ayrıldı

Image Satellite Internacional, Facebook’ta Rus savaş gemilerinin Tartus limanından ayrıldığının görüldüğü uygu görüntülerini yayınladı. Açıklamada, üste olmayan gemilerin olası saldırılar için denize konuşlandırılmış olabileceği ve üste yalnızca bir Kilo sınıfı denizaltının kaldığı aktarıldı.
11 Nisan tarihli görüntülerden birinde de limanda 7 gemi, Graçonok tipi 2 sabotaj engelleyici sürat gemisi, 2 dizel denizaltı olduğu, ancak bunlardan yalnızca bir denizaltının kaldığı anlaşılıyor.
ISI reveals: Disappearance of most of the #Russian #Naval Forces from #Tartus Port, #Syria.— imagesatintl (@imagesatint) April 11, 2018
Those missing naval vessels have now been deployed at sea due to possible near-future #strikes. Only one #kilo class submarine remained.#russiannavy #Syriastrikes #foxnews #kilo pic.twitter.com/guRA9w0qqt
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye Şam tarafından kimyasal silah kullanıldığı iddiası doğrultusunda yanıt amaçlı bir karar alacağını belirtmişti. Trump “Hazır ol Rusya, füzeler gelecek” ifadesini kullanmıştı.
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