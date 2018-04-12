Esad: Batılı devletlerin olası askeri müdahalesi bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırır

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD, İngiltere, Fransa'nın olası saldırısıyla ilgili ''Sadece bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırmaya yarar'' uyarısı yaptı.