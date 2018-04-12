Zaharova'dan Batı'ya ironik yanıt: Irak'a düzen getirmişler, Suriye'ye de yardım edeceklermiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hazır ol Rusya, füzeler gelecek" sözleriyle Suriye'yi vurma yönünde bir karar alacağını belirtmesinin ardından, The Telegraph gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, İngiliz denizaltılarına Suriye hükümet güçlerine saldırıya hazırlanma emri verdiğini yazdı.

Habere göre, denizaltılara füze saldırısı için Suriye kıyılarına gitme emri verildi.

'BU DENİZALTILARDA MAY'İN KENDİLERİ İÇİN NASIL BİR KADER HAZIRLADIĞINI HAYAL DAHİ EDEMEYEN GENÇ ÇOCUKLAR VAR'

Konuyla ilgili Facebook'tan açıklama yapan Zaharova "Irak'a düzen getirmişler, Suriye'ye de yardım edeceklermiş. Bu denizaltılarda Suriye için hangi kaderi hazırladıklarını, Theresa May'in de kendileri için nasıl bir kader hazırladığını hayal dahi edemeyen genç çocuklar var. May daha sonra gelip özür dileyebilir. Onlara ise bununla yaşamak kalır" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Suzanne Plunkett Blair: IŞİD'in yükselişinde Irak savaşının etkisi var

Zaharova bu sözlerle Irak'ın 'demokrasi götürme' bahanesiyle işgal edilerek, ülkenin IŞİD'in yükselişinin gerçekleştirildiği bir yere dönüştürülmesine göndermede bulundu.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, işgalin IŞİD lehine olan etkisini kabul etmişti. Blair işgal sırasında yapılan istihbarat ve planlama hataları nedeniyle özür de dilemişti.

Blair "Yanlış istihbarat nedeniyle özür dilerim. Planlama ve rejimi devirdikten sonra olacakları öngörmek konusunda yaptığım hatalar nedeniyle de özür dilerim" demişti.