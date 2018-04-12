Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. İki liderin, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. İki liderin, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.
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