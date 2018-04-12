Suriye: Kimyasal uzman heyetinin gelmesi gecikirse Batı'yı sorumlu tutarız

Suriye devlet televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, OPCW heyetinin ülkeye varışında herhangi bir gecikme olması durumunda Batı'yı sorumlu tutacaklarını söyledi.

Suriyeli diplomat ''Batılı devletler, OPCW heyetinin görevini engellemeye ve işlerine müdahale etmeye çalışıyor'' dedi.

'YOLA ÇIKTIK, CUMARTESİ BAŞLIYORUZ'

Bugün OPCW'den yapılan açıklamada, Şam'ın Doğu Guta kırsalının Duma bölgesinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyı soruşturacak keşif heyetinin yola çıktığı bildirildi.

Açıklamada ''Keşif heyeti yola çıkmıştır ve çalışmalarına 14 Nisan cumartesi günü başlayacaktır'' bilgisi verildi.

ŞAM DAVET ETMİŞTİ

OPCW, öncesinde Rusya ve Suriye hükümetinin gelip incelemede bulunması için yaptığı davetlere böylece icabet edecek.