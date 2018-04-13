ÖSO komutanı: ABD, Suriye'ye saldırırsa Türkiye'nin kararına göre hareket ederiz

ABD'nin Suriye'ye olası saldırı durumuyla ilgili ÖSO'ya bağlı Sultan Murad Tugayları Komutanı Ahmed Osman, Sputnik'e konuştu.

'TÜRKİYE NE KARAR ALIRSA YANINDA OLURUZ'

ABD'nin Suriye'ye saldırması durumunda ABD'ye göre değil Türkiye'ye göre hareket edeceklerini vurgulayan Osman, şöyle konuştu:

"Biz ABD'ye bağlı değiliz. ABD bize çok yanlış yaptı. Biz ABD'ye göre hareket etmeyiz. Bize çok sahip çıkan ve yardım eden Türkiye'ye göre hareket ederiz. Türkiye ne derse onu yaparız. Türkiye ne yaparsa biz de onu yaparız. Türkiye ile zaten Halep kuzeyinde birlikte çok çalıştık. Türkiye çıkarı ve bizim çıkarımız ne ise biz de ona göre hareket ederiz. Türkiye ne karar alsa biz yanında oluruz."

'İLK HEDEFLER HAVAALANLARI VE İSTİHBARAT MERKEZLERİ'

ABD'nin Suriye'ye saldırması durumunda ilk hedeflerin askeri havaalanları ve istihbarat merkezlerinin olacağına dikkat çeken Osman, şöyle devam etti:

"Ağır silahların olduğu yerleri ve füzelerin olduğu yerleri vurabilirler. Amerika, Suriye'yi vursa dahi çok rahat rahat vuramaz çünkü Ruslar Suriye'de varlar. İran ve rejimin olduğu yerleri vurabilirler. Rus askerinin olduğu yerleri vuramazlar."