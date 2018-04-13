ÖSO komutanı: ABD, Suriye'ye saldırırsa Türkiye'nin kararına göre hareket ederiz

ABD'nin Suriye'ye olası saldırı durumuyla ilgili ÖSO'ya bağlı Sultan Murad Tugayları Komutanı Ahmed Osman, Sputnik'e konuştu.
'TÜRKİYE NE KARAR ALIRSA YANINDA OLURUZ'
ABD'nin Suriye'ye saldırması durumunda ABD'ye göre değil Türkiye'ye göre hareket edeceklerini vurgulayan Osman, şöyle konuştu:
'İLK HEDEFLER HAVAALANLARI VE İSTİHBARAT MERKEZLERİ'
ABD'nin Suriye'ye saldırması durumunda ilk hedeflerin askeri havaalanları ve istihbarat merkezlerinin olacağına dikkat çeken Osman, şöyle devam etti:
"Ağır silahların olduğu yerleri ve füzelerin olduğu yerleri vurabilirler. Amerika, Suriye'yi vursa dahi çok rahat rahat vuramaz çünkü Ruslar Suriye'de varlar. İran ve rejimin olduğu yerleri vurabilirler. Rus askerinin olduğu yerleri vuramazlar."
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