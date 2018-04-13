Netanyahu'dan Dublin Belediye Başkanı'na Filistin tepkisi: Kendisinden utanmalı

Facebook hesabından bir mesaj yayınlayan Netanyahu, Donncha'nın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde düzenlenen konferansa katılmasını eleştirdi.

© REUTERS / Mohammed Salem Rus Dışişleri: Gazze’deki sivil halka karşı orantısız güç kullanımı kabul edilemez

Netanyahu mesajında, "Dublin Belediye Başkanı Donncha, Ramallah'taki İsrail karşıtı bir konferansa katıldığı için kendinden utanmalı" ifadelerini kullandı.

ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI

İsrail yönetimi, Filistin davasına destek veren Donncha'ya ülkeye giriş yasağı getirmişti.

Tel Aviv'deki havalimanında pasaport kontrolü yapan polisin hatasıyla Donncha, yasağa rağmen İsrail'e girmiş ve Ramallah'ta düzenlenen konferansa katılmıştı.

Bu gelişmenin ardından, İrlanda'nın Tel Aviv Büyükelçisi dün İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Donncha'nın Ramallah'taki konferansa katılması protesto edildi.

BREAKING: Israel denies entry to the mayor of Dublin, Ireland because of his ties to Palestine solidarity activists in Ireland who support BDS https://t.co/4JznbkPkS8 — The IMEU (@theIMEU) 10 April 2018

​SINIR DIŞI ÇAĞRISI

Dublin Şehir Konseyi, bu hafta kabul ettiği önergede İrlanda hükümetine, ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son iki haftada İsrail askerlerinin 32 Filistinliyi öldürmesi nedeniyle İsrail'in Dublin Büyükelçisini sınır dışı etmesi çağrısı yapmıştı.