Fransız siyasetçi: Suriye'ye saldırı kararı verirsek önceden duyurmayacağız

Fransa'nın Parlamento ile İlişkilerden sorumlu Devlet Sekreteri Christophe Castaner, Duma'da gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırı nedeniyle ülkesinin Suriye'ye yönelik bir askeri harekat kararı alması halinde bu kararı önceden açıklamayacaklarını söyledi.

BFMTV kanalına konuşan Castaner "Saldırı kararı alınırsa bunu size söylemeyeceğim. Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron) da söylemeyecek. Macron konuyu Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'yla ele alacak" dedi.

Syrie: "Si les conditions sont réunies pour qu'il y ait des frappes, elles auront lieu", déclare Christophe Castaner pic.twitter.com/pvTCajwS1C — BFMTV (@BFMTV) April 13, 2018

"Suriye'de saldırı için doğru koşullar oluşursa bunlar gerçekleşecek" diyen Castaner "Uluslararası alanda tartışmalar var. Eğer saldırı yapılacaksa bu koordineli olarak gerçekleşmeli" ifadelerini de kullandı.

ABD, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Batı ülkelerinin son günlerde sinyallerini verdiği askeri müdahale, Suriye'nin Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığı iddialarına dayanıyor.

© REUTERS / Francois Lenoir Macron: Esad yönetiminin kimyasal silah kullandığına dair Fransa'nın elinde kanıt var

Rusya ve Suriye iddiaların yeni bir provokasyon olduğunu belirtirken, kimyasal silah kullanıldığına ilişkin hiçbir kanıtın bulunmadığına dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Macron ise dün TF1 kanalına yaptığı açıklamada "Geçen hafta kimyasal silahların, en azından klor gazının kullanıldığı ve bunun Beşar Esad rejimi tarafından kullanıldığına dair kanıtımız'' var demişti.

Gerekli doğrulamaların yapılmasının ardından Suriye'ye saldırıp saldırmayacaklarına karar vereceğini belirten Macron Fransa'nın 'her şeye izin verileceğini düşünün rejimlere' hoşgörü göstermeyeceğini söylemişti.