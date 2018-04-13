Lavrov: Kimyasal saldırı iddiaları bir mizansen, arkasında Rusofobik bir ülkenin istihbaratı var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal saldırı iddialarının bir mizansen olduğunu ve arkasında Rusofobik bir ülkenin istihbaratı bulunduğunu ifade etti.

© AP Photo / John Locher Rusya’dan Trump’a: Ülke ilişkileri bir kişinin sabah kalktığındaki ruh haline bağlı olmamalı

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Moskova'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Duma'ki kimyasal saldırı iddiaları hakkında "Bunun yeni bir mizansen olduğunu ve arkasında Rusofobi kampanyasının ön sıralarında yer almaya hevesli bir ülkenin istihbaratının bulunduğu gösteren çürütülemez verilere sahibiz" ifadelerini kullandı.

'OPCW HEYETİNİN YARINA DUMA'YA GİTMESİNİ BEKLİYORUZ'

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarının yarın sabah Şam'a ulaşmasının beklendiğini anımsatan Lavrov, OPCW heyetinin zaman kaybetmeden kimyasal silah, klor veya başka herhangi bir maddenin kullanımına ilişkin hiçbir kanıt bulunmayan Duma'ya gitmesini beklediklerini kaydetti.

OPCW heyetinin Suriye'ye çok uzun süre sonra ve isteksiz bir şekilde gideceğine dikkat çeken Lavrov, heyetin Suriye ziyaretinin Moskova ve Şam'ın baskısı sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.