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    Gazze-İsrail sınırı- Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü

    Gazze-İsrail sınırında 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' eylemi: İsrail askerinin ateşi sonucu 9 Filistinli yaralandı

    © REUTERS / Mohammed Salem
    Ortadoğu
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    Binlerce Filistinli Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart'tan bu yana 3. cuma günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında toplandı. Önceki eylemlerde 27 Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürülmüş, yüzlercesi de yaralanmıştı. Bugün de İsrail askerlerinin ateşi sonucu en az 9 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Ronen Zvulun
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    Binlerce Filistinli 30 Mart'tan bu yana 3. kez İsrail sınırına birkaç yüz metre uzaklıktaki 5 çadır kampta toplandı.

    Daha küçü gruplar ise  İsrail sınırındaki çitlere yaklaşarak taş attı, tekerlek yaktı.

    İsrail askerleri ise bu gruplara gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.  AFP muhabirinin aktardığına göre sınırın en az 2 noktasında İsrail askerleri ile taş atan Filistinliler arasında sınırlı düzeyde çatışmalar yaşandı.

    Çatışmalarda yaralanan bir Filistinli
    © REUTERS / Mohammed Salem
    Çatışmalarda yaralanan bir Filistinli

    BİRİ BAŞINDAN OLMAK ÜZERE EN AZ 9 KİŞİ YARALANDI

    Gazze'de çatışma
    © REUTERS / Mohammed Salem
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    Sınırdaki Filistinlilerin sayısının cuma namazı sonrası artabileceği ifade edilirken, Gazzeli sağlık yetkilileri aralarında başından vurulan 1 kişinin de olduğu  9 Filistinlinin İsrail askerlerinin ateşi sonucu yaralandığını duyurdu.

    Yaralıların çoğunun Gazze'nin doğusundaki çatışmalarda yaralandığı, 2 Filistinlinin de El —Bureic yakınlarındaki çatışmalarda yaralandığı kaydedildi.

    Eylemciler sınrın bazı noktalarında İsrail bayrakları da yaktı.

    Filistinli eylemciler İsrail bayrağı yaktı
    © REUTERS / İbrahim Ebu Mustafa
    Filistinli eylemciler İsrail bayrağı yaktı

    İsrail 30 Mart'tan bu yana eylemcilere gerçek mermi ile müdahale ediyor ve 'angajman kurallarının gerekli olduğunu ve bu uygulamanın değişmeyeceğini' söylüyor.

    Reuters'e konuşan İsrail ordu sözcüsü de askerlerin 'eylemcileri dağıtma amacıyla yanıt verdiğini ve açılan ateşin angajman kurallarıyla uyumlu olduğunu' savundu.

    TOPLAM 34 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Gazze'de İsrail askerleri ateş açtı
    © REUTERS / İbrahim ebu Mustafa
    İsrail Gazze sınırında yine ateş açtı: 5 ölü, 250 yaralı
    2 haftada 34 Filistinli İsrail ateşi sonucu öldürüldü. Bunlardan 27'sinin sınırdaki eylemler sırasında öldürüldüğü belirtiliyor. Gazze Sağlık Bakanlığı ise 1000'den fazla kişinin eylemlerde yaralandığını açıklamıştı.

    İsrail Hamas'ı eylemelri saldırılar için kılıf olarak kullanmakla suçölarken insan hakları kuruluşları İsrail'in göstericilere gerçek mermi ile ateş açmasının yasadışı olduğunu söylüyor.

    TOPRAK GÜNÜ NEDİR? 

    Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında yapılan 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' eylemlerinin 15 Mayıs'taki İsrail'in 70. kuruluş yıldönümü haftasına kadar süreceği açıklanmıştı.

    Filistinliler bu eylemlerle 'sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını' talep ediyor.

    İsraillilerin bağımsızlık, Filistinlilerin Nakba (Felaket) olarak adlandırdığı bu gün aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını söylediği güne de denk geliyor.

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    Etiketler:
    Toprak Günü, Çatışma, Gazze, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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