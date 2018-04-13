Putin ve Macron Suriye’yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde 'Suriye’de öngörülemeyen sonuçlar doğurabilecek iyi düşünülmemiş ve tehlikeli eylemlerden kaçınılması gerektiğini' kaydetti.

Kremlin’den iki liderin gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, tarafların Suriye’nin Duma kentinde kimyasal silahların kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine kötüleşen durumla ilgili görüşlerini paylaşmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Vladimir Putin, tamamlanıncaya kadar herhangi bir tarafa kanıtsız suçlama yöneltilmeden, olayla ilgili kapsamlı ve objektif bir soruşturma yürütmenin gerekliliğini vurguladı" dendi.

Kremlin, açıklamaya şöyle devam etti: "En önemlisi ise BM Tüzüğü’nü kaba bir şekilde ihlal edecek ve öngörülemeyen sonuçlar doğurabilecek iyi düşünülmemiş ve tehlikeli eylemlerden kaçınma gerekliliği.

Her iki taraf, Suriye hükümetinin daveti üzerine Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) uzmanlarının gönderilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Rusya ve Fransa’nın, OPCW’nin çalışmalarına katkı sağlanması için yapabileceği somut işbirliği imkânları ele alındı.

Liderler, Savunma ve Dışişleri Bakanları'na mevcut gerilimin azaltılması amacıyla sıkı temas halinde kalmaya devam etme talimatı verdi."