BMGK'deki Suriye oturumu: Rusya'ya göre ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan Suriye oturumunda Rusya Temsilcisi ''ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek'' dedi.

Rusya'nın BM Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin Suriye'de askeri bir senaryo sahnelediğini, ama bunun küresel güvenlik için vahim sonuçları olabileceğini, zira Rus askeri güçlerinin Suriye'de konuşlu olduğunu söyledi.

Nebenzya, ABD'nin olası saldırısının ardından militanlara Suriye hükümetine karşı taarruz başlatmaları emri verildiğine dair ellerinde istihbarat olduğunu belirtti.

Rus Temsilci, Şam'ın Doğu Guta kırsalının Duma bölgesinde kimyasal silah düzenlendiği iddialarına ABD'nin verdiği tepkinin, BMGK'nin daimi üyeliğine layık olmadığını gösterdiğini söyledi.

ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley ise 'Suriye hükümetinin en az 50 kez kimyasal silah kullandığını' iddia etti.

''Suriye'ye olası eylemle ilgili Başkanımız henüz karar vermedi. Ama ABD ile müttefikleri Suriye'de eyleme geçmeye karar verirse bu hepimizin üzerinde birleştiği bir ilkeyi savunma adına olacaktır'' diyen Haley, ''Eğer Esad'ın kimyasal silah kullanmasını normalleştirirsek tüm ülkeler ve tüm halklar zarar görecektir'' görüşünü savundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'ye hitabında, ilgili ülkeleri Suriye konusunda sorumlu davranmaya çağırdı. BM Genel Sekreteri ''Suriye ile ilgili BMGK'deki çıkmaz, topyekun askeri tırmanma tehdidi yaratıyor'' uyarısında bulundu.