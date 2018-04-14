Suriye Devlet Başkanı Esad'ın sabah ofisine gitme görüntüleri yayımlandı

ABD öncülüğünde Suriye'deki hedeflerin vurulmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın ofisine giderkenki görüntüleri yayımlandı.
© AP Photo / Hassan Ammar
Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabında, "Direnç sabahı" başlığıyla yayımlanan görüntülerde Suriye lideri Esad'ın yerel saatle sabah 9'da ofisine yürürken çekilen görüntüleri yayımlandı.
8 saniyelik görüntülerde Esad'ın takım elbise giydiği görülüyor.
صباح الصمود..— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) April 14, 2018
رئاسة الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/hhIZT6cOTe
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