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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Putin: Saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz

    © Sputnik /
    Ortadoğu
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    ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısının ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını vurguladı. Putin "Suriye'de yaşanan yeni gerilim, tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etkiye sahip" dedi.

    ABD, Suriye'ye saldırı başlattı.
    © AP Photo / Hassan Ammar
    ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurdu
    Saldırıyı terörle mücadele ön safta yer alan egemen bir devlete yönelik saldırganlık eylemi olarak niteleyen Putin, saldırının tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etki yaratacağının altını çizdi.

    'ABD EYLEMLERİYLE SURİYE'DEKİ İNSANİ FELAKETİ DAHA DA DERİNLEŞTİRİYOR'

    Putin, "Rus ordusunun meşru hükümete terörle mücadelede destek verdiği Suriye'ye düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. ABD, eylemleriyle Suriye'deki insani felaketi daha da derinleştiriyor, sivil halka acılar yaşatıyor, teröristlere göz yumuyor ve Suriye ile bölgede yeni bir sığınmacı dalgasını teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

    'BMGK'YI ABD VE MÜTTEFİKLERİNİ KINAMAK ÜZERE ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRIYORUZ'

    "Suriye'de yaşanan yeni gerilim, tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etkiye sahip. Tarih, her şeyi yerli yerine koyacak ve halihazırda Washington'a eski Yugoslavya, Irak ve Libya'daki katliamlar nedeniyle büyük bir sorumluluk yükledi" diye devam eden Putin, BM Güvenlik Konseyi'ni ABD ve müttefiklerinin saldırgan eylemlerini kınamak üzere acil toplantıya çağırdıklarını vurguladı.

    'ABD, SALDIRI İÇİN YİNE SİVİL HALKA KARŞI ZEHİRLİ MADDE KULLANMA SENARYOSUNU KULLANDI'

    Putin'e göre ABD, Suriye'ye saldırmak için yine sivil halka karşı zehirli madde kullanma senaryosunu bahane olarak kullandı.

    Rus lider şöyle devam etti: "ABD, Şayrat üssüne saldırdığında yaptığı gibi, bu kez Şam kırsalındaki Duma ilçesinde sivil halka karşı zehirli madde kullanma senaryosunu bahane olarak kullandı. Sözde saldırının yapıldığı yere giden Rus askeri uzmanlar, klor veya başka zehirli madde kullanımına ilişkin bir ize rastlamadı. İlçe sakinlerinin hiçbiri, kimyasal saldırı düzenlendiğini doğrulamadı.

    'BM TÜZÜĞÜ, ULUSLARARASI HUKUKUN NORM VE İLKELERİ İHLAL EDİLDİ'

    Putin, saldırının BMGK'nın onayı alınmadan düzenlendiğini ve BM Tüzüğü'nü, uluslararası hukukun norm ve ilkelerini ihlal ettiğini vurguladı.

    'BATILI ÜLKELER, OPCW'NİN HEYET GÖNDERMESİNİ GÖRMEZDEN GELDİ'

    Putin, Batılı ülkelerin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Suriye'ye uzman ekip göndermesini saçma bir şekilde görmezden geldiğine işaret etti. Rus lider, "OPCW, tüm koşulların açığa çıkarılması için uzmanlarını Suriye'ye gönderdi. Ancak soruşturmanın sonuçlarını beklemeden askeri operasyon düzenleyen Batılı ülkeler, OPCW'nin adımını görmezden geldi" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    kimyasal saldırı, Saldırı, OPCW, BMGK, Vladimir Putin, Suriye, ABD, Rusya
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