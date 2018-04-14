NATO, Suriye gündemiyle olağanüstü toplanıyor

NATO, Brüksel'deki karargahta öğleden sonra Suriye'yi görüşmek için olağanüstü toplanma kararı aldı.

NATO Genel Sekereteri Jens Stoltenberg ise yaptığı açıklama ile Suriye'ye yapılan saldırıya destek vermişti.

Stoltenberg, "ABD, İngiltere ve Fransa tarafından atılan adımları destekliyorum. Bu adım, rejimin Suriye halkına yönelik kimyasal silahlarla saldırma kabiliyetini azaltacaktır" demişti.

Stoltenberg Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanmakla suçlayarak bunun 'uluslararası normlar ve aklaşmaların açık ihlali' olduğunu da söyledi.