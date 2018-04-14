Lübnan'dan Suriye saldırısına kınama

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'ye yönelik füze saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı, Suriye'nin egemenliğine yönelik aleni bir saldırı olup uluslararası kabul görmüş kuralları ihlal ediyor" dendi.