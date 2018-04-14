Lübnan'dan Suriye saldırısına kınama

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'ye yönelik füze saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı, Suriye'nin egemenliğine yönelik aleni bir saldırı olup uluslararası kabul görmüş kuralları ihlal ediyor" dendi.
Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği füze saldırısını kınadı.
Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'ye yönelik füze saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı, Suriye'nin egemenliğine yönelik aleni bir saldırı olup uluslararası kabul görmüş kuralları ihlal ediyor" dendi.
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