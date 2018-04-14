Almanya'dan Suriye saldırısına destek

© REUTERS / Axel Schmidt Merkel: Suriye'ye herhangi bir saldırıya Almanya katılmayacak

Başbakan Merkel yaptığı yazılı açıklamada, ''Biz BM Güvenlik Konseyi Daimi üyeleri olan müttefiklerimiz ABD, İngiltere ve Fransa'nın sorumluluk almalarını destekliyoruz'' ifadesini kullandı.

Merkel açıklamasında Suriye'nin Duma beldesinde gerçekleştiği öne sürülen kimyasal silahlı saldırıda çok sayıda çocuk, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiğini savunarak, tüm bulguların Şam'ı gösterdiğini belirtti.

Merkel ayrıca Rusya'nın defalarca BM Güvenlik Konseyi'ndeki blokajı nedeniyle bu olayın bağımsız olarak araştırılamadığını da savundu.

Almanya'nın müttefiki olan ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye rejiminin askeri bölgelerine yaptığı hava saldırılarına dikkati çeken Merkel, bunun amacının rejimin kimyasal silah kullanma imkanını kesmek ve Kimyasal Silah Sözleşmesi'ne aykırı davranılmasını engellemek olduğunu belirtti.

Merkel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Biz BM Güvenlik Konseyi Daimi üyeleri olan müttefiklerimiz ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu konuda sorumluluk almalarını destekliyoruz. Askeri harekat uluslararası kimyasal silah kullanımına ilişkin uluslararası yasağın etkinliğini korumak ve Suriye rejimini başka ihlallere karşı uyarmak için gerekli ve ölçülüdür. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden 100 yıl sonra Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin erozyonuna karşı koymak için çağrıda bulunuyoruz. Almanya bu doğrultuda tüm diplomatik eylemleri kararlılıkla destekleyecektir.''

In English: Statement by Chancellor #Merkel on the military strikes by the United States, United Kingdom and France in #Syria. #SyriaStrikes pic.twitter.com/xoEfqdz7El in der Blockchain. — Blockchainregierung (@blockchainreg) April 14, 2018

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