'Suriye Başbakanı: Bu akşam tüm Suriye saldırının püskürtülmesini kutlayacak'

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan bir grup vekil, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen saldırının gölgesinde Şam'da temaslarda bulunuyor.
© REUTERS / Omar Sanadiki
Rus heyetinin koordinatörü Dmitriy Sablin, Başbakan Hamis'le görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Sablin, Hamis'in bu akşam tüm Suriye'nin saldırının püskürtülmesini kutlayacağını söylediğini aktardı.
'RUSYA, DOĞU GUTA İÇİN GEREKEN DENEYİME SAHİP'
Doğu Guta'ya yaptıkları ziyaretle ilgili izlenimlerini anlatan Sablin, "Bugün Doğu Guta'yı kendi gözlerimizle gördük. Yapılması gereken çok fazla iş var. Bunun için deneyime ihtiyaç var ve Rusya, o deneyime sahip" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)