Rusya'dan BMGK'ye ABD'yi kınama talebi

BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıran Rusya, 'ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği' gerekçesiyle konseye ABD ve müttefiklerinin 'kınanmasını' isteyen karar tasarısı sundu.

BMGK'yi acil toplantıya çağıran Rusya, 'ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği'' gerekçesiyle konseye ABD ve müttefiklerinin kınanmasını isteyen karar tasarısı sundu.

Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

BMGK, yerel saat ile 11.00'de (TSİ 18.00) toplandı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, kimyasal silahlarla ilişkili olduğunu öne sürdüğü başkent Şam yakınında bir araştırma merkezini ve Humus'un batısında yer alan bir depo ile bir komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.