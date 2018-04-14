Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: ABD'nin eylemleri, Suriye'deki insani felakati daha da kötüleştiriyor

Oturumun başında bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Konsey üyesi tüm ülkelere, itidallı davranmaları ve Suriye'de gerginliği artırıcı adımlardan kaçınmaları çağrısı yaptı.

'ABD TERÖRİSTLERE GÖZ YUMUYOR'

Toplantıda söz alan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya "ABD Suriye'deki eylemleriyle insani felaketi daha da kötüleştiriyor ve teröristlere göz yumuyor" ifadesini kullandı. Nebenzya şöyle devam etti:

"ABD ve müttefikleri uluslararası hukuku küçümsediklerini ısrarla göstermeye devam ediyor. ABD ve müttefikleri Suriye'nin kalkınma sürecine yardım etmeyi reddederek işi ülkenin parçalanmasına doğru götürüyor. ABD ve müttefikleri Suriye'deki çatışmaları 24 saat içinde durdurabilir."

Nebenzya, "ABD ve müttefiklerinin Suriye'deki eylemlerinin ise uluslararası ilişkilerde serserilik" olduğunu söyledi.

Ayrıntılar gelecek…