Şam'da hayat normal; Suriye halkı Trump'la alay ediyor

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Suriye'nin başkenti Şam sakinleri, güne ABD, İngiltere ve Fransa'nın saldırısı sebebiyle patlama sesleriyle başladı.

Sabah 03:55'de başlayan ve yaklaşık bir saat süren ABD saldırısının sona ermesinden hemen sonra Suriye vatandaşları, başkent Şam'ın kalbinde bulunan Emevi Camii önünde toplanarak, ABD saldırısını protesto etti.

ABD saldırısında 100'den fazla füze kullanırken, Suriye askeri kaynakları bu füzelerin 70'inden fazlasının Suriye hava sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti. ABD füzelerinin, Şam'da bulunan bir bilimsel araştırma tesisi ve Humus kırsalındaki tesisleri vurduğu bildirilirken, kayıplara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Sputnik'e konuşan bir askeri kaynak, "Hava savunmamız Amerikan füzelerine karşı çok etkili oldu, saldırının etkili olmadığını ve kaybımızın az olduğunu söyleyebilirim" dedi. Kaynak, Barzeh'de bilimsel araştırma merkezinin yıkıldığını doğrularken, Şam kırsalında Jamraya'yı ve Kiswe'yi hedefleyen diğer füzelerin gökyüzünde imha edildiğini belirtti.

ABD-Fransa-İngiltere'nin saldırısı başkent Şam'da protesto edildi © Sputnik /

Saldırı sonrası Şam'da günlük hayat olağan seyrinde © Sputnik /

Saldırı sonrası Şam'da günlük hayat olağan seyrinde © Sputnik /

Saldırı sonrası Şam'da günlük hayat olağan seyrinde © Sputnik /

Saldırı sonrası Şam'da günlük hayat olağan seyrinde © Sputnik /

Saldırı sonrası Şam'da günlük hayat olağan seyrinde © Sputnik / 1 / 6 © Sputnik / ABD-Fransa-İngiltere'nin saldırısı başkent Şam'da protesto edildi

'ÇOK FARKLI BİR GÜN DEĞİLDİ'

Sputnik, hayatın normal akışının devam ettiği Şam'da halkla görüştü. Şam'da bir market işleten Suriyeli Ahmed, saldırıyla ilgili şunları anlattı:

"Ailem ve ben patlama sesleriyle uyandık, haberleri ulusal medyada izledik. Saldırı sona erdikten sonra uyumak istemedim. Benim için çok farklı bir gün değildi, erken kalkıp dükkanımı açtım."

'SABAH NAMAZINDA ALLAHA DUA ETTİM'

© REUTERS / Sergei Karpukhin Rus Dışişleri: Saldırının dayanağını istihbarat verileri değil Batı basınındaki gerçek dışı haberler oluşturuyor

Öte yandan, Amerikan füzeleri tarafından tahrip edilen bilimsel araştırma binasının yakınındaki Barzeh bölgesinde oturan ve 4 çocuk annesi olan 50 yaşındaki Umm Reem, patlama sebebiyle çocuklarının korktuğunu ve onları yatıştırmaya çalıştığını söyledi. Suriyeli kadın 'Sabah namazında, Allaha, ülkemizi koruması için dua ettim. Amerikalıların çocukları da bizim çocuklarımızın yaşadığı korkuyu yaşasın.'

'TRUMP'IN FÜZELERİ DE KENDİSİ GİBİ APTAL'

Öte yandan sosyal medyada Suriye halkı ABD Başkanı Donald Trump'la dalga geçti. Bir sosyal medya kullanıcısı, 'Trump'ın akıllı füzeleri, sahibinden daha akıllı değil, aynı düzeyde aptallar' diye yazarken, internetten satış yapan yerli bir Facebook sayfası, ABD füzelerinin parçalarının fotoğrafını paylaşarak, "Amerikan yapımı ve Körfez'in parmak izlerinin olduğu, ikinci el bir Tomahawk satışa sunulmuştur. Ancak Tomahawk'ın iki ihtiyacı var, iki kanat ve biraz da boya… İlgilenenler Suriye Hava Kuvvetleri'yle iletişime geçebilir" yazdı.