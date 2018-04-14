Suudi Arabistan'dan, Batı'nın Suriye operasyonuna destek

Suudi Arabistan, Suriye'ye önelik ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen askeri operasyona tam destek verdiğini açıkladı.

© REUTERS / Simon Dawson İngiltere Başbakanı May: Suriye'ye saldırı haklı ve yasal

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği operasyona tam destek veriyoruz" denildi.

"Rejim güçlerinin birkaç yıldan beri Suriye halkına acımasız katliamlar sürdürdüğünü" iddia eden açıklamada, söz konusu askeri operasyonun, uluslararası yasaklı kimyasal silahların aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu masum sivillere karşı kullanmaya devam edilmesine cevap olarak yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'nin askeri operasyonlara maruz kalmasının sorumlusunun rejim olduğu ifade edildi.