Suudi Arabistan'dan, Batı'nın Suriye operasyonuna destek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği operasyona tam destek veriyoruz" denildi.
© REUTERS / Simon Dawson
"Rejim güçlerinin birkaç yıldan beri Suriye halkına acımasız katliamlar sürdürdüğünü" iddia eden açıklamada, söz konusu askeri operasyonun, uluslararası yasaklı kimyasal silahların aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu masum sivillere karşı kullanmaya devam edilmesine cevap olarak yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Suriye'nin askeri operasyonlara maruz kalmasının sorumlusunun rejim olduğu ifade edildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)