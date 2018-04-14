Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti

© REUTERS / Omar Sanadiki Esad'dan ilk açıklama: Batılı güçler kontrolü kaybettiklerini kabul etmeli

SANA'nın aktardığına göre, Suriye ordusu Doğu Guta'nın teröristlerden tamamen arındırıldığını açıkladı.

SANA'ya konuşan Suriye ordusundan bir kaynak, ordunun ülkede düzeni yeniden sağlamak için neye mal olursa olsun ülkede terörizmin kökünü kurutmaya kararlı olduğunu söyledi.

Açıklamada, teröristlerin bölgedeki son mevzisi olan Duma'yı terk ettikleri belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da bölgede bulunan 21 bin militan ve ailesinin tamamının tahliye edildiği belirtildi.

Ordunun zaferinin ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye ordusunun Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığı iddiasıyla ülkeye saldırı düzenlemesinin üzerine gelmesi dikkat çekti.