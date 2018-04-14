‘Son militanların Duma’dan tahliyesi tamamlandı’

Yevtuşenko, "Dün Duma'dan ayrılmak istediğini ifade eden son 3 bin 976 militan, aile üyeleriyle birlikte 107 adet otobüsle kentten ayrıldı. Militanların tahliyesi tamamlandı. Toplamda 21 bin 145 militan ve aile üyeleri kenti terk etti" diye konuştu.
Yevtuşenko ayrıca Doğu Guta'daki insani operasyonun başladığı günden bu yana Rus uzlaştırma merkezinin etkili katılımıyla toplam 67 bin 680 militanın aileleriyle birlikte tahliyesinin organize edildiğini kaydetti.
‘MİLİTANLAR ŞAM'A YENİDEN SALDIRMAYA BAŞLADI'
‘ŞAM'A SALDIRILMASINA RAĞMEN DOĞU GUTA'DAKİ OPERASYON DEVAM EDİYOR'
Tümgeneral Yevtuşenko, koalisyon güçlerinin Şam'a ve civar mahallelerine gerçekleştirdikleri füzeli saldırılara rağmen Doğu Guta'daki insani operasyona ara verilmediğini açıkladı.
Yevtuşenko ayrıca insani durumu iyileştirmeye yönelik çalışmalara Suriye'nin diğer bölgelerinde de devam edildiğini vurguladı.
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