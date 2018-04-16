Rusya: ABD, Duma soruşturması öncesinde OPCW'nin otoritesini sarsmak istiyor

OPCW heyetinin Duma'daki kimyasal saldırı iddialarını soruşturmak üzere Şam'a gittiği gün ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapan Rus temsilciliği, "ABD, OPCW heyeti henüz Duma'ya varmadan önce örgütün otoritesini sarsmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

© AFP 2018 / Lex van Lieshout / ANP OPCW heyeti Duma'daki kimyasal saldırıyı inceleyecek

Twitter'dan yapılan açıklamada Rusya'nın OPCW heyetinin çalışmalarına müdahale etmeyeceğini kaydeden temsilcilik, heyetin güvenliğini sağlama konusundaki bağlılığın korunduğunun da altını çizdi.

'AB DÖNEM BAŞKANINA GÖRE SİYASİ ÇÖZÜMÜN ALTERNATİFİ YOK'

OPCW İcra Konseyi toplantısında AB Dönem Başkanı Bulgaristan'ın AB adına 'Suriye krizinde siyasi çözümün dışında bir çözüm olamayacağı' açıklamasını yaptığını aktaran temsilcilik, "Bilhassa 2 AB üyesinin 2 gün önce Suriye'ye saldırı düzenlemesinin ardından bu açıklamaya katılmamak zor" diye ekledi.

OPCW BUGÜN TOPLANIYOR

OPCW, bugün Suriye'deki son gelişmeleri ele almak üzere özel oturum yapacak.

OPCW heyeti, Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarını soruşturmak üzere cumartesi sabah başkent Şam'a ulaşmıştı. ABD, İngiltere ve Fransa da, cumartesi sabaha karşı Suriye'ye füze saldırısı düzenlemişti.