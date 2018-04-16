Stoltenberg: Suriye operasyonu Rusya, Esad ve İran'a açık mesajdı, Türkiye'nin desteği memnuniyet verici

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenlediği hava operasyonuyla ilgili, "Esad rejimi ve destekçileri Rusya ve İran'a verilen açık mesajdı. Operasyon uluslararası kamuoyunun kenarda sessizce oturmadığını gösterdi. Türkiye'nin operasyona desteği de memnuniyet verici" dedi.

© AP Photo / Hassan Ammar ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurdu

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

Stoltenberg, haftasonu Suriye'ye düzenlenen operasyonun kapsamı ve meşruiyetine ilişkin, "Kimyasal silahları gelecekte kullanma ihtimalini ortadan kaldırmasa da kapasiteyi azaltacak bir operasyondu… Birleşmiş Milletler'de kimyasal silahları bağımsız soruşturma yapılması konusunda çabalar oldu, Rusya engelledi" yorumunda bulundu.

"Operasyon, Esad rejimi ve destekçileri Rusya ve İran'a verilen açık mesajdı. Operasyon uluslararası kamuoyunun kenarda sessizce oturmadığını gösterdi" diyen Stoltenberg, "Türkiye'nin operasyona desteği de memnuniyet verici" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN RUSYA'DAN S-400 ALMASI ULUSAL BİR KARAR'



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yla diyalog mesajlarına ilişkin soruya Stoltenberg'in yanıtı, "NATO siyasi olarak Rusya ile görüşülmesine karşı değil. Rusya ile diyalog olabilir ama güçlü bir ittifak çizgisinin olması gerektiğini düşünüyoruz" oldu.

NATO Genel Sekreteri'ne Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması da soruldu. Stoltenberg, "Ulusal bir karar. NATO açısından mesele bu sistemlerin entegre edilebilmesi" yanıtını verdi.

'TÜRKİYE'YLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Stoltenberg, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'yle görüşmesine ilişkin, "Türkiye'yle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.