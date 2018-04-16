Stoltenberg: Suriye operasyonu Rusya, Esad ve İran'a açık mesajdı, Türkiye'nin desteği memnuniyet verici

Stoltenberg, haftasonu Suriye'ye düzenlenen operasyonun kapsamı ve meşruiyetine ilişkin, "Kimyasal silahları gelecekte kullanma ihtimalini ortadan kaldırmasa da kapasiteyi azaltacak bir operasyondu… Birleşmiş Milletler'de kimyasal silahları bağımsız soruşturma yapılması konusunda çabalar oldu, Rusya engelledi" yorumunda bulundu.
"Operasyon, Esad rejimi ve destekçileri Rusya ve İran'a verilen açık mesajdı. Operasyon uluslararası kamuoyunun kenarda sessizce oturmadığını gösterdi" diyen Stoltenberg, "Türkiye'nin operasyona desteği de memnuniyet verici" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN RUSYA'DAN S-400 ALMASI ULUSAL BİR KARAR'
NATO Genel Sekreteri'ne Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması da soruldu. Stoltenberg, "Ulusal bir karar. NATO açısından mesele bu sistemlerin entegre edilebilmesi" yanıtını verdi.
'TÜRKİYE'YLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Stoltenberg, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'yle görüşmesine ilişkin, "Türkiye'yle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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