Şam'da Suriye ordusuna destek gösterisi

© Fotoğraf : Telegram account of the press service of the President of Syria Şam'da Rus vekillerle görüşen Esad: Kimin silahının geri kaldığını görüyoruz

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan yüzlerce Suriyeli yaptıkları gösteride Batılı güçlerin hafta sonu gerçekleştirdikleri ortak saldırı karşısında başarılı olduğunu söyledikleri Suriye ordusuna destek gösterisi düzenledi.

'Suriye Arap ordusunun başarılarını kutlama' adı verilen eylem, Suriye devlet televizyonu tarafından canlı olarak yayımlandı.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) eylemin aynı zamanda 1946'da Fransız güçlerinin ülkeden çekilmesinin 72. yıldönümünü kutlama amacıyla yapıldığını aktardı.

Suriye bayrakları taşıyan eylemciler havai fişekler attı ve kutlama amacıyla havaya ateş açtı.

Associated Press'in aktardığına göre eylemde 'Allah, Suriye, Esad' sloganları atıldı.

​ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye'de hükümete ait kimysal silahlarla ilgili olduğunu iddia ettiği hedeflere atılan 100'den fazla füzenin hiçbirinin Suriye hava savunması tarafından vurulmadığını iddia etmiş ancak Rusya ve Suriye füzelerin çoğunun önlendiğini açıklamıştı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ORDUYA DESTEK

Öte yandan Lazkiye'de Teşrin Üniversitesinde binlerce öğrenci, Suriye ordusuna destek gösterisi düzenledi.

Suriye Arap Haber Ajansı'nın haberinde (SANA), "Ellerinde Suriye'nin şanlı bayrağı ve Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın fotoğraflarıyla Suriye adına sloganlar atan üniversite öğrencileri; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye karşı üçlü saldırılarını keskin bir dille kınadılar" ifadeleri yer aldı.