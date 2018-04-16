'Esad, İran'a kaçmadı, Suriye'de çalışmalarını sürdürüyor'

ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen saldırıdan hemen önce Şam'a giden Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan bir grup vekil, dün Esad'la buluştu.

© REUTERS / Ali Hashisho Şam'da Suriye ordusuna destek gösterisi

İktidardaki Birleşik Rusya Partisi vekili Dmitriy Sablin, görüşmeye ilişkin açıklamasında, Esad'ın saldırı sonrası İran'a kaçtığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Sablin, "Esad'la yaptığımız görüşme, Batı basınının sürekli yalan haberlere yer verdiğinin bir diğer teyidi. Esad'ın ailesiyle birlikte İran'a kaçtığını öne sürdüler. Ancak Esad Şam'da ve çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelen Rus vekil heyetinin koordinatörü Dmitriy Sablin, Esad'ın saldırı sonrası İran'a kaçtığı iddiasını yalanladı.

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'ESAD SURİYE'Yİ KALKINDIRMAYA DEVAM EDECEK'

Batı'nın dayattığı ajandaya rağmen Esad'ın Suriye'yi kalkındırmaya devam edeceğini söyleyen Sablin, Esad'ın "Saldırı sadece Rusya ve Suriye halklarını değil, uluslararası hukuk normlarına bağlı tüm halkları birleştirdi" dediğini aktardı.