'Batı, Suriye saldırısıyla Rusya, Türkiye ve İran ittifakının arasını açmayı başardı'

'ÜÇLÜ FORMAT, MOSKOVA'NIN BİRLEŞTİRİCİ ROLÜ SAYESİNDE DEVAM ETTİ'
Garantör ülkelerin Suriye'deki duruma ve krizin çözüm yollarına bakışının en başından beri farklı olduğunu ancak Rusya'nın Astana üçlüsünü bir arada tutmayı başardığını anımsatan Naumkin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üç ülkenin Suriye'ye ilişkin duruş farklılıklarını bugüne kadar da gizlemek mümkün olmamıştı. Üçlü işbirliği formatının tüm bu farklılıklara rağmen sadece korunmakla kalmayıp aynı zamanda da gelişmeye devam etmesi, Moskova'nın birleştirici rolü sayesinde sağlandı."
'TEK TARAFLI GÜÇ KULLANIMI KRİZİN ÇÖZÜMÜNÜ YAKLAŞTIRAMAZ'
Naumkin'e göre Suriye krizinin askeri çözümü bulunmuyor. Rus uzman, bu konu hakkında "Suriye krizine ve bununla bağlantılı gelişmelere henüz nokta koyulmadı. Tek taraflı güç kullanımı, krizin sonlanacağı günü yaklaştıramaz" diye konuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)