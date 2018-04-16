'Batı, Suriye saldırısıyla Rusya, Türkiye ve İran ittifakının arasını açmayı başardı'

Rus uzman Vitaliy Naumkin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenledikleri ve Türkiye'nin desteklediği saldırıyla Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın arasını açmayı başardığını söyledi.

Rus basınına demeç veren Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Danışmanı ve Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Direktörü Vitaliy Naumkin, "Üçlü koalisyon (ABD, İngiltere ve Fransa), koydukları hedeflerden birine daha, 'Rusya, Türkiye ve İran üçlüsünün arasını açma' hedefine ulaşmayı başardı. Türk hükümeti, beklendiği gibi Suriye'deki tesislere yönelik sınırlı saldırıyı destekledi" ifadelerini kullandı.

'ÜÇLÜ FORMAT, MOSKOVA'NIN BİRLEŞTİRİCİ ROLÜ SAYESİNDE DEVAM ETTİ'

Garantör ülkelerin Suriye'deki duruma ve krizin çözüm yollarına bakışının en başından beri farklı olduğunu ancak Rusya'nın Astana üçlüsünü bir arada tutmayı başardığını anımsatan Naumkin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üç ülkenin Suriye'ye ilişkin duruş farklılıklarını bugüne kadar da gizlemek mümkün olmamıştı. Üçlü işbirliği formatının tüm bu farklılıklara rağmen sadece korunmakla kalmayıp aynı zamanda da gelişmeye devam etmesi, Moskova'nın birleştirici rolü sayesinde sağlandı."

'TEK TARAFLI GÜÇ KULLANIMI KRİZİN ÇÖZÜMÜNÜ YAKLAŞTIRAMAZ'

Naumkin'e göre Suriye krizinin askeri çözümü bulunmuyor. Rus uzman, bu konu hakkında "Suriye krizine ve bununla bağlantılı gelişmelere henüz nokta koyulmadı. Tek taraflı güç kullanımı, krizin sonlanacağı günü yaklaştıramaz" diye konuştu.