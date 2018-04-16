‘Rusya, Suriye’ye takviye silah gönderiyor’ iddiası

ABD, Fransa ve İngiltere’nin saldırısıyla Suriye’de gerginlik tırmanırken, askeri araç taşıyan Rusya’nın Orsk tank nakliye gemisinin İstanbul Boğazı’ndan geçtiği ve Akdeniz’e doğru yol aldığı ileri sürüldü.

Basında Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı ‘Orsk' gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği aktarıldı.

Reinforcement for Russia’s campaign continues amid rising international crisis in #Syria: #ВМФ Project1171 #ЧФ BSF Tapir class LST Orsk transits Med-bound Bosphorus en route to #Tartus carrying BTR80 APCs, Ural4320tanker,ambulance,KamAZ trucks & AirborneTroops VDV’s IVECO 4WDLynx pic.twitter.com/rmfsRRVxnJ — Yörük Işık (@YorukIsik) 15 April 2018

​Boğaz gözlemcisi Yörük Işık, fotoğraflarını yayınladığını geminin görev için Suriye'ye doğru yol aldığını ifade etti. Işık'a göre, gemi Rus donanmasının takviye üssü olan Akdeniz kıyısındaki Tartus limanına gidiyor.

Geminin güvertesinde ise BTR-80 zırhlı araçları, Tigr muharebe aracı, KamAz kamyonları ve Ural yakıt tankeri bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.