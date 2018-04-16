Duma'da kimyasal saldırı mizanseninin altından cihatçıların yeraltı karargahı çıktı

Ministry press service оброны Russian Federation Rusya: Kimyasal saldırı provokasyonunda İngiltere'nin dahli olduğunu gösteren kanıtlara sahibiz

ABD, İngiltere ve Fransa'nın cumartesi sabaha karşı Suriye'ye füze saldırısı düzenlenmelerine gerekçe gösterdikleri kimyasal saldırı iddiasının mizansen olduğuna dair yeni kanıtlar ortaya çıktı.

Kimyasal saldırı düzenlendiği öne sürülen Şam'ın Doğu Guta kırsalının Duma bölgesinde, Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cepesi'nin 'sivil yardım kolu' olma iddiasındaki Beyaz Miğferlerin üslendiği ulusal hastanede yeni bir keşif yapıldı.

Beyaz Miğferler üyelerinin kimyasal silaha maruz kaldığı ileri sürülen çoluk çocuk sivillerin üzerine hortumla su boca ettiklerine dair görüntüler paylaştığı ulusal hastanenin altında devasa bir yeraltı karargahı bulundu.

Suriye hükümet güçlerinin ortaya çıkardığı yeraltı karargahında ağır silahlar, toplar ve silah atölyelerinin bulunduğu tespit edildi. İlk video görüntülerini Al Sura yayımladı.

#BREAKING — First footage of #Syrian rebel underground fortress, under the National Hospital in #Douma. #Syria's government forces are uncovering weapons caches, underground artillery and workshops in the hospital as well as a massive tunnel for multi-ton trucks. pic.twitter.com/K7z9If8NlN — SURA (@AlSuraEnglish) 16 Nisan 2018

Yeraltı karargahının içinde tonlarca ağırlıkta TIR'ların rahatça hareket edebileceği ve saklanabileceği büyüklükte bir tünel de var.

Tam teşekküllü yeraltı şehri niteliğindeki cihatçı üssünün, Batılı güçlerin desteği olmadan inşa edilebildiğini düşünmek çok zor.

Cihatçıların yeraltı kalesinin çok sağlam ve duvarlarının ekstra destekli olması dikkat çekiyor.

Burası Sputnik tarafından da görüntülendi.

Damascus suburb of Eastern #Ghouta, Syrian town of #Douma in ruins / Policemen being deployed / #WhiteHelmets hospital with the undeground tunnel // Photos by Sputnik reporter Muhamad Maruf pic.twitter.com/3YtsPbnRwm — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) 16 Nisan 2018

Rusya Savunma Bakanlığı da Duma'daki hastanede 'kimyasal saldırı' videosunun Amerikan ve İngiliz gizli servislerinin organizsayonuyla nasıl çekildiğine dair açıklama yapmıştı.