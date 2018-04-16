Kürt partileri Suriye'ye yapılan saldırıya karşı

Geçtiğimiz cumartesi ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik yaptığı saldırıya ilişkin Suriye'deki Kürt partileri ve örgütleri Sputnik'e konuştular.

Sputnik'e konuşan Suriye Kürt İlerici Demokratik (Paşveru) Partisi Yöneticisi Mustafa Hanifi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik saldırısını kabul etmediklerini belirterek, saldırıyı protesto ettiklerini söyledi. Parti olarak saldırıya şiddetle karşı çıktıklarını ve saldırıyı protesto eden bir açıklama yayınladıklarını aktaran Hanifi, Suriye'ye yönelik bir saldırı hangi ülkeden gelirsen gelsin karşı çıkacaklarının altını çizdi.

'GERÇEK BİR SALDIRI DEĞİLDİ'

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü PYD'nin Yöneticisi Fethi Muhammed ise, Suriye'ye yapılan saldırının Suriye sorununu derinleştireceği uyarısında bulunarak, şöyle konuştu:

"ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yaptığı saldırı kimyasal silahlar için değildir. İnsanlık ve hak hukuk için değildir. Amerika, Rusya'ya mesaj vermek ve Ortadoğu'da, Suriye'de biz de varız demek için saldırdı. Bu saldırıdan günler öncesinden Rusya ve Suriye'ye saldırı olacak konusunda haber verildi. Bu da demek oluyorki bu saldırının amacı Esad'ı devirmek değil. Mesaj vermek için bu saldırıyı yaptılar. Bu saldırı gerçek bir saldırı değildi. Saldırıdan günler öncesinden Rusya ve Suriye'ye haber verildi. Bu saldırıyla ilgili ABD, Rusya ve diğer taraflar arasında bir ittifakın var olduğunu gösteriyor. Daha önce tarafların vekilleri Suriye'de savaşıyordu. Şimdi kendileri sahaya indi savaşıyorlar. ABD açıklama yapıyor diyor biz Suriye'yi vurduk kayıplar verdirttik ancak bu gerçek değildir. Suriye saldırısında bir asker dahi hayatını kaybetmedi. Bu son saldırıdan sonra Esad artık rahatça saldırabilir, vurabilir. Çünkü artık ABD'yi tanıdı ve anladıki ABD kendisine saldırmadan haber verecek. ABD, Rusya'ya saldırıdan önce diyor hazırlığını yap füzelerim geliyor. Bu demek oluyor ki bu bir saldırı değil mesaj vermeye yöneliktir."

'BENSİZ BİR ŞEY YAPAMAZSIN' MESAJI

Sputnik'e konuşan ENKS Yöneticisi Fuat Eliko ise Suriye'ye yapılan saldırıyı desteklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"ABD bu saldırı ile Rusya'ya bir askeri değil siyasi bir mesaj vermek istedi. Rusya, Suriye ve Ortadoğu'da çok genişliyor. Varlığını artırıyor. ABD, Suriye'ye yönelik saldırısıyla Rusya'ya 'bensiz birşey yapamazsın' mesajını verdi. Bu saldırı ile ekonomik ve siyasi olarak Rusya'yı etkilemek istedi. Rusya ve Avrupa arasında yaşanan casus krizi de Suriye saldırısı ile bağlantısı vardır. Avrupa devletleri de Rusya'ya bir mesaj vermek istediler. Rusya'nın askerlerine karşı Deyr ez Zor bölgesinde kısa bir süre önce saldırı olmuştu. Bu son saldırı nedeniyle Cenevre görüşmelerini etkileyebilir Astana ve Soçi görüşmelerinde bir çözüm olmuyor. Son saldırıyla Suriye sorunu siyasi yolla çözülmesi gerekiyor mesajı çıktı."