Rusya: Duma’daki kimyasal saldırı iddialarına dair video sahte ve özellikle çekilmiş

Rusya Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği Komutanı Orgeneral İgor Kirillov, Doğu Guta’ya bağlı Duma’da gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırı görüntülerinin kasıtlı olarak çekildiğini ve sahte olduğunu söyledi.

Basın toplantısında konuşan Kirillov "Doğu Guta’da çekilen görüntülerde mizansen çekim olduğunu gösteren belirtiler var. Yapılan inceleme aynı çocukların bedenlerinin farklı çekimler için farklı apartmanlara götürüldüğünü, bu hilenin bir tıbbi tesise dahi karıştırıldığını gösterdi" dedi.

Kirillov, görüntülerdeki senaryonun, Han Şeyhun’da gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırı ile ilgili çekilen görüntülerdekine benzediğini vurguladı.

'VİDEODAKİ KİŞİLERLE TANIŞTIK, GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞAŞIRDILAR'

Kirillov "Bu videolarda yer alan ve tıp merkezinde çalışan kişilerle tanışmayı başardık. Görüntülerde kendilerini buldular ve olanlardan dolayı çok şaşırdılar" dedi. Kirillov, videoda yer alan ve kimyasala maruz kaldığı iddia edilen bir çocuğun tıp merkezindeki teknik elemanlardan birinin oğlu olduğunu ve olanlar sırasında dışarıya dahi çıkmadığını ekledi.

Kirillov ayrıca Şam’ın kimyasal silah kullandığı iddialarının Suriye ordusunun başarılarının ardından geldiğine ve olayın gerçekleştiği iddia edilen gece çok sayıda militan ile aile bireyinin Duma’dan ayrılmakta olduğuna dikkat çekti.

Suriyeli muhalif basın ve aktivistler tarafından kimyasal saldırı iddialarına dair bir video yayınlanmış, bu video Batı ülkeleri tarafından saldırıda Şam’ın yer aldığının kanıtı olarak kullanılmıştı.