ABD ile İsrail'in elektronik saldırısı yüzünden Suriye'de yanlış alarm

ABD-İngiltere-Fransa'nın füze saldırılarının ardından pazartesiyi salıya bağlayan gece hava savunma sistemlerinin sirenlerinin çalması ve havada imha edici füzelerin ateşlenmesi Suriyelileri telaşlandırdı. Ancak bunun ABD ile İsrail'in elektronik saldırısından kaynaklanan yanlış alarm olduğu ortaya çıktı.