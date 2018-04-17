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    Bastion kıyı füze sistemleri, Suriye’deki kara hedeflerini imha etmek için ilk kez kullanıldı.

    ABD ile İsrail'in elektronik saldırısı yüzünden Suriye'de yanlış alarm

    © Fotoğraf : Ministry of defence of the Russian Federation
    Ortadoğu
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    ABD-İngiltere-Fransa'nın füze saldırılarının ardından pazartesiyi salıya bağlayan gece hava savunma sistemlerinin sirenlerinin çalması ve havada imha edici füzelerin ateşlenmesi Suriyelileri telaşlandırdı. Ancak bunun ABD ile İsrail'in elektronik saldırısından kaynaklanan yanlış alarm olduğu ortaya çıktı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Suriye’ye attığımız tüm füzeler hedefi buldu
    Suriye resmi haber ajansı SANA, hava sahası ihlaline dair yanlış alarm yüzünden hava savunma sistemlerinin yanlışlıkla harekete geçtiğini duyurdu.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekleyen müttefik güçlerin bir komutanı, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, teknik arızanın ABD ile İsrail'in Suriye'nin radar sistemine yönelik ortak elektronik saldırısından kaynaklandığını söyledi. 

    LÜBNAN: İSRAİL DEĞİL

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
    © Sputnik / Alexander Vilf
    Rusya Savunma Bakanlığı: ABD Suriye'de önemsiz hedefleri vurdu

    Sputnik'e konuşan Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havaalanı'ndan bir kaynak da İsrail'in saldırı düzenlemiş olamayacağını, zira İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasına giriş yapmadığını söyledi. Lübnanlı kaynak ''Yerel saatle 21.00-01.30 arasında Lübnan hava sahasında İsrail savaş uçağı yoktu'' dedi.

    ABD VE İNGİLTERE DE ÜSTLENMEDİ

    Rus gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
    © REUTERS / Murad Sezer
    ‘Rusya, Suriye’ye takviye silah gönderiyor’ iddiası

    Durum netleşmeden önce Suriye medyası Humus bölgesindeki Şayrat hava üssüne yönelik füze saldırısının püskürtüldüğüne dair haberlere yer vermişti. Suriyeli bir askeri kaynak, Sputnik'e, yaklaşık 10 füzenin havada imha edildiğini söylemişti.

    Pentagon ve İngiltere Savunma Bakanlığı ise o zaman zarfında bölgede askeri faaliyette bulunmadıklarını açıklamıştı.

    Etiketler:
    Yanlış alarm, Beşar Esad, Şayrat hava üssü, Humus, Suriye
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