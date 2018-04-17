ABD ile İsrail'in elektronik saldırısı yüzünden Suriye'de yanlış alarm

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekleyen müttefik güçlerin bir komutanı, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, teknik arızanın ABD ile İsrail'in Suriye'nin radar sistemine yönelik ortak elektronik saldırısından kaynaklandığını söyledi.
LÜBNAN: İSRAİL DEĞİL
Sputnik'e konuşan Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havaalanı'ndan bir kaynak da İsrail'in saldırı düzenlemiş olamayacağını, zira İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasına giriş yapmadığını söyledi. Lübnanlı kaynak ''Yerel saatle 21.00-01.30 arasında Lübnan hava sahasında İsrail savaş uçağı yoktu'' dedi.
ABD VE İNGİLTERE DE ÜSTLENMEDİ
Durum netleşmeden önce Suriye medyası Humus bölgesindeki Şayrat hava üssüne yönelik füze saldırısının püskürtüldüğüne dair haberlere yer vermişti. Suriyeli bir askeri kaynak, Sputnik'e, yaklaşık 10 füzenin havada imha edildiğini söylemişti.
Pentagon ve İngiltere Savunma Bakanlığı ise o zaman zarfında bölgede askeri faaliyette bulunmadıklarını açıklamıştı.
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