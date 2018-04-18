Ruhani'den Erdoğan'a: Suriye saldırısı uluslararası ilişkilerde çok çirkin bir emsal

Tahran'ın Ankara ile devam eden işbirliğinin Suriye'deki gerilimi azaltmaya yardım edeceğine inandığını belirten Ruhani ülkesinin her zaman herhangi bir ülkede kimyasal silah kullanımını kınadığını söyledi.
Ancak Ruhani saldırı iddialarını soruşturmak için görevlendirilen OPCW heyetinin bulgularını açıklamadan önce saldırının gerçekleştiğine dikkat çekti.
İran Cumhurbaşkanı "Hiçbir şey kanıtlanmamışken ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) müfettişlerinin araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını açıklamamışken hiçbir ülkeye ya da ülkelere bir askeri eylem izni verilmemeli" ifadelerini kullandı.
Ruhani, Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ankara'da ay başında yaptıkları toplantıda başlıca gündem maddelerinin terörle mücadele, Suriye'de savaşı sonlandırma ve bölgede güvenliği sağlama olduğunu da vurguladı.
RUHANİ'DEN KOMŞU ÜLKELERE: SALDIRGANLIK AMAÇLAMIYORUZ
Ruhani bugün başkent Tahran'da 'Ulusal Ordu Günü' nedeniyle yapılan etkinliklerde de bir konuşma yaptı.
Törende askerlerin, savaş uçaklarının ve füzelerin geçişini izleyen Ruhani, İran'ın komşularına yönelik bir saldırganlık niyetinde olmadığını ancak savunma amacıya gerekli olan tüm silahları üretmeyi sürdüreceğini duyurdu.
Pres. Rouhani hails army’s role in defending national sovereignty https://t.co/bsw96tvQBG— Press TV (@PressTV) April 18, 2018
Ruhani "Tüm dünyaya ihtiyacımız olan silahları üreteceğimizi ve gerekli olması halinde bu silahları temin edeceğimizi ilan ediyoruz. Beklemeyeceğiz. Sizin açıklamalarınızı ya da anlaşmanızı beklemeyeceğiz" dedi.
İran Cumhurbaşkanı sözlerini "Ancak aynı zamanda bölgedeki komşularımıza da 'Size yönelik saldırganlık amaçlamıyoruz' diyoruz" diye sürdürdü.
'TANKLARIMIZ, FÜZELERİMİZ, UÇAKLARIMIZ SİZE KARŞI DEĞİL CAYDIRICILIK AMAÇLI'
"Normal bir bölgede yaşamıyoruz ve işgalci güçlerin etrafımızda üsler inşa ettiğini gördük. Uluslararası hukukun prensiplerini hiçe sayarak, bölgesel meselelere müdahale ettiler ve diğer ülkeleri Birleşmiş Milletler onayı olmadan işgal ettiler" diyen Ruhani "Sorunları çözmenin tek yolu siyasi müzakereler ve barışçı davranış" diye konuştu.
Pres. Rouhani: #Iran not seeking tension in the region pic.twitter.com/BmJ9GrAdju— Press TV (@PressTV) April 18, 2018
ABD ve müttefikleri İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'ın balistik füze programını durdurmasını istiyor ancak Tahran programının savunma için gerekli olduğunu belirtiyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a füze programı nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmezse İran ile P5+1 ülkeleri arasında yapılan 2015 tarihli nükleer uzlaşıyı 12 Mayıs itibarıyla iptal etme tehdidinde bulunmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)