Putin ve Nazarbayev, Suriye'ye saldırıyı kınadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye saldırısını kınadı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, iki lider yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki durumla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, "Liderler, kısa bir süre önce ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye yaptığı füze saldırısını kınadılar" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, her iki liderin, bu saldırgan eylemlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım kararı olmadan, BM tüzüğü, uluslararası hukuk kuralları ve normlarının doğrudan ihlal edilerek gerçekleştiğini vurguladığı kaydedildi.