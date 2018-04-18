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    IŞİD militanlarının eşleri ve çocukları, DSG tarafından Ayn İsa kasabasında yapılan çadır kampına yerleştiriliyor.

    Irak'ta sadece 10 dakika süren IŞİD davalarında Türk kadınların aralarında olduğu 300'den fazla kişiye idam

    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Ortadoğu
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    Irak'ta yargı kaynakları iki mahkemede görülen davalarda 300'ü aşkın kişinin IŞİD üyeliğinden idama mahkum edildiğini söyledi. Ölüm cezası alan kadınların çoğu Türkiye ve eski Sovyet cumhuriyetlerinden geliyor. New York Times, Irak yargısının IŞİD zanlılarını 10 dakikada görülen davalarda ölüme mahkum ettiğine dikkat çekti.

    IŞİD
    © AFP 2018 /
    Irak'ta 6 Türk'e, IŞİD üyeliği nedeniyle idam cezası
    Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Irak yargı kaynakları, Musul ve Bağdat'ta bulunan iki mahkemede görülen davalarda en az 315 kişinin IŞİD üyesi ya da bağlantılı oldukları suçlamasından ölüm cezasına mahkum edildiğini belirtti.

    Iraklıların Musul'daki, yabancıların Bağdat'taki mahkemede yargılandığı, ölüm cezası verilenler arasında onlarca yabancı olduğu kaydedildi.

    Ocak'tan beri Bağdat'ta 103 yabancı uyruklu idama mahkum edildi. Bunlar içinde bugün ölüm cezası verilen 6 Türkiye vatandaşı da var. Bağdat'ta 185 yabancı uyruklu da ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

    Irak ordusu - IŞİD
    © AP Photo / Hadi Mizban
    Irak’ta IŞİD üyesi 16 Türk idama mahkum edildi
    ALMAN VE FRANSIZ VATANDAŞI KADINLARA DA…

    Mahkumiyet alan kadınların çoğunun Türkiye ve eski Sovyet cumhuriyetlerinden geldiğini aktaran Irak yargı kaynakları, ocakta Almanya vatandaşı bir kadının idama, dün Fransa vatandaşı bir kadının ömür boyu hapse mahkum edilmesi örneklerini de verdi. 

    Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdel Sattar Bayraktar da Musul yakınındaki Tel Keyf'teki mahkemede 212 kişinin ölüme, 150 kişinin ömür boyu hapse, 341 kişinin diğer hapis cezalarına çarptırıldığını duyurdu.

    IŞİD
    © AFP 2018 / Maria ANTONOVA
    Irak'ta 'IŞİD'e katılmak'tan hüküm giyen Türk vatandaşına idam cezası
    Bayraktar ''Sanığın haklarının garanti edilidiği kamuya açık duruşmalarda suç işledikleri kanıtlanmıştır'' dedi.

    'IRAK ADALETİ: 10 DAKİKADA ÖLÜM CEZASI'

    New York Times gazetesi ise Margaret Coker-Falih Hassan imzasıyla Bağdat'tan geçtiği 'IŞİD zanlıları için Irak adaleti: 10 dakikalık davada ölüm cezası' başlıklı haberde şu manzarayı çizdi:

    Lübnan sınırında IŞİD hakimiyetindeki bir bölge
    © REUTERS / Ali Hashisho
    Türk Dışişleri, Irak'ta idama mahkum edilen IŞİD'li Türkler için devrede
    'TÜRK KADINLARINA SIRAYLA ÖLÜM CEZASI DAĞITTILAR'

    ''IŞİD'i desteklediği suçlamaları karşısında 42 yaşındaki ev kadınının kendini savunmak için sadece iki dakikası var. Kara çarşaflı Türk kadını Emine Hasan, Iraklı yargıca, ailesiyle birlikte Irak ve Suriye'ye yasadışı yollardan girdiğini, IŞİD'in sözde halifelğinde iki yıldan uuzn süre yaşadıklarını anlatarak ekledi: 'IŞİD'den asla para almadım. Kendime Türkiye'den para transfer ettim.' Tüm dava 10 dakika sürdü ve yargıç Emine'yi ölüme mahkum etti.''

    '2 SAAT İÇİNDE 14 KADIN ÖLÜME MAHKUM EDİLDİ'

    Peşmerge güçleri
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    İnsan Hakları İzleme Örgütü, Erbil’i kitlesel idamla suçladı
    ''Ardından mahkeme salonuna bir Türk kadını daha girdi, sonra bir tane daha ve bir tane daha. İki saat içinde 14 kadın yargılandı ve ölüme mahkum edildi.''

    Habere göre yargıcın ''Masum musun, suçlu mu'' diye sorduğu Nazlı İsmail isimli bir başka Türk kadını ''Masumum'' dese de idama mahkum edildi. İki çocuğunun hava saldırısında öldüğü, geriye Yahya isimli iki yaşında bir oğlunun kaldığı kaydedilen Nazlı İsmail, yargıcın kararına gülümseyerek ''Bu, sonunda cennete gideceğim anlamına geliyor'' dedi.

    PAZARTESİ 11 İDAM BİRDEN

    Suudi Arabistan'da idam
    © REUTERS / Archive
    Dünyadaki idamların yüzde 87'si İran, Çin, Irak ve Suudi Arabistan'dan

    Bu tartışmalı kararların jet hızıyla uygulandığına dair endişeler de büyüyor. Pazartesi günü Irak Adalet Bakanlığı IŞİD üyeliğinden hüküm giyen 11 kişinin idam edildiğini açıkladı.

    HRW'DEN UYARI

    New York merkezli İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü, Irak'ın en çok idam gerçekleştirilen 4. ülke olmasını kınarken şu eleştiriyi getirdi:

    ''Adil yargılama ilkelerinin uygulanmadığı, kimi zaman işkence sonucu alınan itiraflardan başka delilin bulunmadığı, aceleye getirilen süreçlerinin ardından idamlar gerçekleşiyor. Irak'ın IŞİD davalarını kötü yönetmesi kurbanları gerçek adaletten mahrum bırakmanın yanısıra masum Iraklıları ölüme gönderme riskini de barındırıyor.''

    Etiketler:
    IŞİD davaları, idam, Irak Yüksek Yargı Konseyi, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), New York Times, Abdel Sattar Bayraktar, Tel Keyf, Bağdat, Musul, Irak
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