BM görevlileri Suriye'de dün ateş altında kaldı

Birleşmiş Milletlerin (BM) güvenlikten sorumlu görevlilerinin Suriye'nin Duma kentinde dün ateş altında kaldığı bildirildi.

Sky News televizyonunun konuyla ilgili Twitter'den yayınladığı mesajda, "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Ahmet Üzümcü, BM'nin güvenlikten sorumlu grubunun Suriye'nin Duma kentinde ateş altında kaldığını açıkladı" ifadelerini kullandı.

Head of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons says the UN security team has been shot at in Douma in Syria — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) April 18, 2018

​Daha önce Reuters kapalı kapılar ardındaki toplantıda bulunan kaynaklarına dayandırarak Üzümcü'nün, güvenlik ekibinin geri çekilmek zorunda kaldığını ve OPCW uzmanlarının bölgeyi ziyaretinin bu nedenle geciktiğini söylediğini duyurmuştu.

AFP'ye bilgi veren bir BM yetkilisi ateş açılan BM görevlilerinin yaralanmadığını ve olayın ardından Şam'a döndüklerini söyledi. BM güvenlik uzmanları dün Duma'yı ziyaret etmişti.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, OPCW heyetinin Duma'da kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen bölgeye bugün hareket edebileceğini belirtmişti.