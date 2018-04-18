Doğu Guta’da militanlara ait kimyasal silah atölyesi bulundu

Sputnik’e konuşan Suriye ordusundan bir kaynak, “Halihazırda Suriye ordusu, militanların, Batı hamileriyle birlikte güya kimyasal saldırıdan sonra çekilen videoyu tezgahladığına dait güçlü kanıtlara sahip. Amaç, Suriye ordusu ve hükümetine karşı saldırı için bahane yaratmaktı” dedi.

Kaynak, “Suriye ordusu, Doğu Guta’da teröristlere ait karargahları ararken, İngiltere ve Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Beyaz Miğfer örgütünden paralı askerlere ait özel kıyafetlerin bulunduğu büyük mekanlara rastladı. Bu mekanlarda laboratuvarlar ve kimyasal maddelerin tutulduğu depolar tespit edildi. Bu mekanlarda ayrıca Suudi Arabistan’a ait araba plakaları bulundu” ifadelerini kullandı.