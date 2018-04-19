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    Suriyeli çocuk Hasan Diab ve babası

    Duma’daki ‘kimyasal saldırı’ çekimlerine katılan çocuk ve babası, olayın arka planını anlattı

    © Sputnik / Vesti.ru
    Ortadoğu
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    Beyaz Miğferler’in videosunda, Duma’daki kimyasal saldırının kurbanı olarak gösterilen Suriyeli çocuk Hasan Diab, çekimlerin ayrıntılarını açıkladı.

    Halep'te teröristlerin kullandığı kimyasal silah fabrikası.
    © Sputnik / Nour Molhem
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    Rossiya24 televizyonuna konuşan Hasan, “Bodrum katındaydık. Annem, yiyecek hiçbir şeyimizin olmadığını, ancak yarın yiyebileceğimizi söyledi. Birden sokakta birilerinin bağırdığını duyduk, ‘hastaneye gidin’ diye bağırıyorlardı. Koşarak hastaneye gittik ve ben oraya girer girmez beni aldılar ve üzerime su dökmeye başladılar. Sonra bizi, diğer insanlarla birlikte yatağa yatırdılar” diye anlattı.

    'ÇEKİMLER KARŞILIĞINDA YİYECEK TEKLİF EDİLDİ'

    Rus askeri muhabir Yevgeniy Poddubnıy, çocuğun çekimlere zorlandığını belirterek, “Çocuğun karnı açtı, yiyecek bir şeyi yoktu. Bu çekimler karşılığında da pirinç, hurma ve bisküvi teklif edildi” dedi.

    'HİÇBİR KİMYASAL SALDIRI YOKTU'

    Hasan’ın anlattıklarını babası da doğruladı. Kentte hiçbir kimyasal saldırının olmadığını kaydeden baba, “Çocuğumun hastanede olduğunu duyunca işten izin alarak oraya koştum. Hiçbir kimyasal saldırı yoktu. Sokakta sigara içiyordum, hiçbir şey hissetmedim. Hastaneye girdim ve ailemi gördüm. Militanlar, bu çekime katıldıkları için onlara hurma, bisküvi, pirinç verdi ve herkesi eve bıraktı. Çocuğum kendini çok iyi hissediyordu” diye konuştu.

    ABD'Lİ GAZETECİLER DE DOĞRULADI

    Kimyasal silah
    © AFP 2018 / PHILIPP GUELLAND
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    Daha önce One America News Network televizyonu muhabirleri, Duma’yı ziyaret ederek, ‘kimyasal saldırı’ videosunun yapıldığı hastanenin hekimleri ve kent sakinleri ile görüştü. ABD’li muhabir canlı yayında, Duma’da kimsenin kimyasal saldırı olduğunu doğrulamadığını bildirdi. Kimyasal saldırının yapıldığı iddia edilen yerde bir düzine vatandaşla konuştuğunu söyleyen muhabir, “Onlar, bu bölgede o gün her şeyin her zamanki gibi olduğu ve sıra dışı hiçbir şey fark etmediklerini söyledi” dedi. Amerikan muhabir, Duma genelinde 40-50 kişiyle daha görüştüğü, aralarından kimsenin kimyasal saldırı hakkında hiçbir şey duymadığını aktardı.

    'KİMYASAL SLDIRIDAN ETKİLENDİĞİNİ İDDİA ETTİKLERİ KİŞİLERİN ÜZERİNE SU DÖKÜP VİDEO KAYDETTİLER'

    Olay yerini ziyaret ettiğini ama kimyasal saldırı olduğunu doğrulayacak hiçbir delile ulaşmadığını söyleyen muhabir, ardından militanların kontrolündeki hastaneye gittiğini ve Beyaz Miğferler’in videosunda gösterilen odayı incelediğini söyledi. Olayın ‘yaşandığı’ gün görev yapan hekimle konuşan muhabir, “Hekim, sıradan bir gün olduğunu, çok tozlu olduğu, birçok hastanın öksürük ve solunum yolu tahrişi şikayetiyle geldiğini ama başka yaralanmaların olmadığını anlattı. (…) Aniden odasına kimliği belirsiz bir grup insan girdi ve kimyasal saldırı olduğunu bağırdı. Onlar, birkaç kişiyi getirdi ve onların kimyasal saldırıdan etkilendiğini iddia ederek üzerlerine su dökmeye başladı. (…) Hekimler, insanlara yardım etti ve yaralıları getiren kimliği belirsiz kişiler her şeyi videoya kaydetmeye başladı” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Kimyasal saldırı, Beyaz Miğferler, One America News Network, Yevgeniy Poddubnıy, Hasan Diab, Duma, Suriye
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