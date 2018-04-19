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    El Kaide bağlantılı El Nusra militanları

    ‘ÖSO ve El Nusra Suriye'nin güneyinde ABD'nin himayesinde bir özerk bölge kurmak istiyor' iddiası

    © AFP 2018 / Fadi al-Halabi / AMC
    Ortadoğu
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    Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve El Nusra'nın (yeni adıyla Fetih el Şam) Suriye'nin güneyindeki bölgelerde kontrolünü arttırmaya devam ettiği ve burada ABD'nin himayesinde özerk bir bölge kurmak istedikleri iddia edildi.

    Halep'te teröristlerin kullandığı kimyasal silah fabrikası.
    © Sputnik / Nour Molhem
    Doğu Guta’da militanlara ait kimyasal silah atölyesi bulundu
    Sputnik İnternational'da yer alan habere göre, askeri-diplomatik bir kaynak, Suriye'nin güneyindeki bölgelerdeki militanların ateşkes rejiminin ihlal edildiği bahanesi ile Dera, El Baas ve çevresindeki banliyöleri ele geçirmek için hükümet güçlerine karşı eş zamanlı bir saldırı gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

    'KİMYASAL SİLAH KULLANILDIĞINA YÖNELİK PROVOKASYON OLABİLİR'

    Saldırının etkisini arttırmak için sivil halka karşı kimyasal silah kullanımıyla yeni bir provokasyona girişilebileceğini vurgulayan kaynak "El Nusra'nın Dera'daki ortak operasyon merkezi, nisan başında diğer örgütleri hükümet güçlerine karşı eş zamanlı saldırı gerçekleştirmeye davet etti. Planlanan saldırının amacı bölgeyi ele geçirmek ve başkenti Dera olan ABD'nin himayesinde, Şam'ın kontrolü dışında özerk bir bölge kurmak. Bunun benzer bir örneğini Suriye'nin kuzeyindeki Suriye Kürdistanı'nda görüyoruz" dedi.

    'IŞİD, ÖSO VE EL NUSRA, KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERİ ARTTIRMAK İÇİN AKTİF ÇABA GÖSTERİYOR'

    Afrin
    © REUTERS / Khalil Ashawi
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    ABD'nin militanlarla savaşmadığını, militanların kontrolündeki bölgelere 'insani yardım' gönderdiğini belirten kaynak "Son haftalarda Suriye'nin güneyinde gerilim ciddi oranda tırmanmış durumda. ABD'nin açıklamalarının aksine, IŞİD, Özgür Suriye Ordusu ve El Nusra, Yarmuk nehri boyunca önemli rol oynuyor. Militanlar kontrolleri altındaki bölgeleri arttırmak için aktif çaba gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    Kaynak, açıklamalarına şöyle devam etti: "Ürdün sınırından bu bölgeye içerisinde insani yardımların olduğu iddia edilen konvoylar geliyor. Ancak konvoylarda tam olarak ne getirildiğini kimse bilmiyor. İçlerinde 'insani yardımların' olduğu söyleniyor, bunları da yalnızca ABD kontrol ediyor."

    'EL NUSRA VE ÖSO'NUN SALDIRI İÇİN 12 BİNDEN FAZLA MİLİTANI VAR'

    Kaynak ayrıca "Hükümet güçlerine saldırı için sadece El Nusra ve onunla işbirliği yapan Özgür Suriye ordusunun yaklaşık 12 bin  militanı var. Ayrıca İsrail ve Ürdün sınırındaki kontrollü koridorlardan edindikleri yüzlerce askeri teçhizatları, onlarca sahra topları ve çoklu roketatar sistemleri var" dedi.

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    Etiketler:
    IŞİD, Fetih el Şam, ÖSO, ABD, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
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