Irak'tan Suriye'de IŞİD operasyonu

'ESAD, RUSYA VE İRAN'IN ONAYI ALINARAK'
Irak ordusu da F-16'ların Suriye hava sahası içinde gerçekleştirdiği hava saldırılarının, Suriye hükümetiyle koordineli düzenlediğini duyurdu.
Irak Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü, Suriye hükümetinin yanısıra Rusya ve İran'la da koordinasyon içinde hareket ettiklerinin altını çizdi.
İBADİ'DEN 'GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER' VURGUSU
Irak eylülde de Suriye'deki IŞİD mevzilerine bombardıman düzenlemişti.
Aralık ayında IŞİD'e karşı zafer ilan eden Irak Başbakanı Haydar İbadi, bu ay başladığı seçim kampanyasında, 'Irak'ın güvenliğine yönelik tehditlere karşı gerekli tüm önlemleri alacaklarını' vurgulamıştı.
12 MAYIS SEÇİMLERİNE 'ZAFER' KOALİSYONUYLA
Irak, 12 Mayıs'ta genel seçimlere gidiyor. Kampanyasını IŞİD'i yenmeleri üzerine inşa eden İbadi, 'Zafer' (Nasr) koalisyonuyla seçime katılıyor.
IŞİD'le savaşın ardından yeniden inşa için Irak'ın 100 milyar dolara ihtiyacı var.
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