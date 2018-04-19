Irak'tan Suriye'de IŞİD operasyonu

ABD öncülüğündeki koaliyonun Suriye-Irak sınırında IŞİD'in yeniden canlandığına dair açıklamalarının ardından Irak hava kuvvetleri Suriye'deki IŞİD mevzilerini vurdu. Irak Savunma Bakanlığı, ''Şam, Rusya ve İran'la koordineli vurduk, koalisyonun operasyonlarıyla ilgisi yok'' açıklaması yaptı.

© Sputnik / Hikmet Durgun Irak'tan Suriye'deki IŞİD mevzilerine hava saldırısı

Irak hava kuvvetlerinin bir kez daha Suriye'deki IŞİD mevzilerine hava saldırısı düzenlediğine dair açıklama, Irak Başbakanlığı'ndan geldi.

'ESAD, RUSYA VE İRAN'IN ONAYI ALINARAK'

Irak ordusu da F-16'ların Suriye hava sahası içinde gerçekleştirdiği hava saldırılarının, Suriye hükümetiyle koordineli düzenlediğini duyurdu.

Irak Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü, Suriye hükümetinin yanısıra Rusya ve İran'la da koordinasyon içinde hareket ettiklerinin altını çizdi.

''Suriye'deki hava saldırılarımızın ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun operasyonlarıyla bir ilgisi yok'' vurgusu yapan Savunma Bakanlığı Sözcüsü,''Irak güvenliğine yönelik tehditlerle ilgili yeni istihbarat alırsak vurmaya devam edeceğiz'' diye ekledi.

İBADİ'DEN 'GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER' VURGUSU

Irak eylülde de Suriye'deki IŞİD mevzilerine bombardıman düzenlemişti.

Aralık ayında IŞİD'e karşı zafer ilan eden Irak Başbakanı Haydar İbadi, bu ay başladığı seçim kampanyasında, 'Irak'ın güvenliğine yönelik tehditlere karşı gerekli tüm önlemleri alacaklarını' vurgulamıştı.

12 MAYIS SEÇİMLERİNE 'ZAFER' KOALİSYONUYLA

Irak, 12 Mayıs'ta genel seçimlere gidiyor. Kampanyasını IŞİD'i yenmeleri üzerine inşa eden İbadi, 'Zafer' (Nasr) koalisyonuyla seçime katılıyor.

IŞİD'le savaşın ardından yeniden inşa için Irak'ın 100 milyar dolara ihtiyacı var.