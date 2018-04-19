Rus Dışişleri: Batı koalisyonunun Suriye saldırısının amacı, militanlara soluk aldırmaktı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği saldırının ana amacının mililitanlara soluk aldırmak olduğunu söyledi.

Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Batı koalisyonunun Suriye saldırısını, başkent Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesindekiler de dahil, ülkedeki militanlara soluk aldırmak amacıyla düzenlediği ifade etti.

Zaharova, "Batılı üçlünün eylemlerinin ana amacının radikallere ve cihatçılara soluk alma, örgütlerini yeniden düzenleme, Suriye'de akan kanı devam ettirme ve siyasi çözüm sürecini zorlaştırma imkanı sunmak olduğu yönündeki görüşlerimizi doğrulayan deliller bulduk" dedi.