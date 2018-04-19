İran'da genç erkek ve kadınların kamuya açık dansı nedeniyle Kültür Bakanlığı yetkilisi tutuklandı

İran'ın en kutsal şehri Meşhed'de genç erkek ve kadınların bir alışveriş merkezindeki dansı kentteki yerel Kültür Bakanlığı yetkilisinin tutuklanmasına yol açtı.

Mizan Online haber ajansında yer alan açıklamada "Meşhed'deki kültür bakanlığı ve İslami rehberlik yöneticisi kamu ahlakına zarar vermek ve kanunlara uymamaktan dolayı tutuklandı" dendi

Salı günü gerçekleşen söz konusu olayda genç erkek ve kadınların bir alışveriş merkezinde dans ettiği ve sahnedeki şarkıcıya eşlik ettiği görülüyor.

به خاطر این مراسم و شادی عده ای جوان و‌نوجوان در #برج_سلمان مشهد، تا کنون دو مدیر دولتی از #برج_بلند_دموکراسی به زمین افتادند

از تلفات احتمالی دیگر خبری در دست نیست pic.twitter.com/qqt0HwLUHr — سینا رحیم پور (@sinarahimpour) April 19, 2018

Olayın yaşandığı alışveriş merkezinin sözcüsü Mohsen Afşar, ISNA'ya yaptığı açıklamada müşteri çekmek için bir kura etkinliği yaptıklarını ve kazanana otomobil hediye ettiklerini söyledi.

© AFP 2018 / ATTA KENARE Tahran'ın refromcu belediye başkanı Necefi'nin istifaya zorlandığı iddia edildi

Afşar'a göre etkinlikte sahne alan şarkıcı da resmi izne sahipti. Etkinliğe 10.000-12.000 kişinin katıldığını söyleyen Afşar 'bazı kişilerin ise İran'daki normlara uygun olmayan şekilde hareket ettiğini' söyledi.

Anbcak Tasnim haber ajansında yer alan haberde alışveriş merkezinin söz konusu etkinliği düzenlemek için izni olmadığı belirtildi.

Tutuklama kararı Tahran'ın reformcu belediye başkanı Muhammed Ali Necefi'nin istifasının ardından geldi.

8 mart Dünya Kadınlar Günü'nde geleneksel danslar içeren bir etkinliğe katıldığı gerekçesiyle muhafazakarların hışmına uğrayan Necefi'nin tutuklanmakla tehdit edildiği basına yansımıştı. İran'daki şeriat kurallarına göre kamuya açık alanlarda dans etmek yasak.