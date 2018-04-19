İran'da genç erkek ve kadınların kamuya açık dansı nedeniyle Kültür Bakanlığı yetkilisi tutuklandı

Mizan Online haber ajansında yer alan açıklamada "Meşhed'deki kültür bakanlığı ve İslami rehberlik yöneticisi kamu ahlakına zarar vermek ve kanunlara uymamaktan dolayı tutuklandı" dendi
Salı günü gerçekleşen söz konusu olayda genç erkek ve kadınların bir alışveriş merkezinde dans ettiği ve sahnedeki şarkıcıya eşlik ettiği görülüyor.
به خاطر این مراسم و شادی عده ای جوان ونوجوان در #برج_سلمان مشهد، تا کنون دو مدیر دولتی از #برج_بلند_دموکراسی به زمین افتادند— سینا رحیم پور (@sinarahimpour) April 19, 2018
از تلفات احتمالی دیگر خبری در دست نیست pic.twitter.com/qqt0HwLUHr
Olayın yaşandığı alışveriş merkezinin sözcüsü Mohsen Afşar, ISNA'ya yaptığı açıklamada müşteri çekmek için bir kura etkinliği yaptıklarını ve kazanana otomobil hediye ettiklerini söyledi.
Anbcak Tasnim haber ajansında yer alan haberde alışveriş merkezinin söz konusu etkinliği düzenlemek için izni olmadığı belirtildi.
Tutuklama kararı Tahran'ın reformcu belediye başkanı Muhammed Ali Necefi'nin istifasının ardından geldi.
8 mart Dünya Kadınlar Günü'nde geleneksel danslar içeren bir etkinliğe katıldığı gerekçesiyle muhafazakarların hışmına uğrayan Necefi'nin tutuklanmakla tehdit edildiği basına yansımıştı. İran'daki şeriat kurallarına göre kamuya açık alanlarda dans etmek yasak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)