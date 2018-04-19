'Duma'da kimyasal saldırı' videosundaki çocuğun babası: Kimyasal saldırı olmadı, evladım iyi

Beyaz Miğferler'in Duma'da 'kimyasal saldırı' videosunda yer alan Hasan adlı çocuğun babası konuştu: Böyle bir saldırı olmadığına dair dünyanın her yerinde tanıklık etmeye hazırım.

Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi ile bağlantılı olduğunun bilinmesine rağmen Batı tarafından dsteklenen 'sivil toplum kuruluşu' Beyaz Miğferler'in Şam'ın Doğu Guta kırsalının Duma bölgesinde kimyasal saldırı gerçekleştiğine dair provokasyon videosuyla ilgili yeni gerçekler ortaya çıktı.

'YARALANMA YOK, SADCE KORKTU'

Videoda yer alan Hasan isimli çocuğun babası Ömer Diab, herhangi bir uluslararası kuruluşa konuşmaya ve kentte böyle bir saldırı olmadığına dair dünyanın her yerinde tanıklık etmeye hazır olduğunu belirtti.

'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN NEW YORK, CENEVRE'DEKİ MERKEZLERİNDE İFADE VERİRİM'

Hasan'ın durumunun iyi olduğunu söyleyen Diab "Oğlumda kimyasaldan kaynaklı hiçbir yaralanma yoktu. Biraz korkmuştu, ancak iyiydi. Ben ve ailem, dünyanın her yerinde, ister Cenevre'de ister New York'ta, böyle bir saldırı olmadığına dair ifade vermeye hazır" dedi.

© Sputnik / Anton Denisov Rus Dışişleri: Batı koalisyonunun Suriye saldırısının amacı, militanlara soluk aldırmaktı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Hasan'ın video ile ilgili birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Zaharova, basın toplantısında şöyle konuştu:

"BMGK'de ana konuşmacı olması gereken biri varsa, o da bizzat Hasan Diab'ın kendisi ve ailesi. Olanları, Beyaz Miğferler'in nasıl sahtelikler yaptığını anlatmalılar. Hasan'ın ailesi, Duma'da olanlarla ilgili tanıklık etmeye hazır. Hasan'ın ailesi ABD'ye, doğrudan New York'a gitmek isterse vize alabilir mi, ne düşünüyorsunuz? Bu konunun hiçbir şekilde söylemde kalmamasını ummak istiyorum.''